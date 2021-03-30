Ladin Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Ladin Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ladin ağacı bir çam ağacı familyasından gelen ağaç türleri arasındadır. Özellikle bu ağaç türleri soğuk iklimlerde daha iyi yetişmektedir. Bundan dolayı soğuk iklimlerde yer alan ülkelerde ladin ağacı bolca miktarda yetişmektedir.



Ladin Ağacı Nedir? Ladin Ağacı Hakkında Bilgi



Ladin ağacı çamgiller ailesinde yer alan ağaç türleri arasında yer almaktadır. Özellikle ladin ağacı nemli toprakları oldukça fazla sevmektedir. Bundan dolayı nemli topraklarda daha iyi yetişmektedir. Şehirlerin süslendirilmesinde ladin ağacı kullanılır. Bahçelerde de ladin ağaçlarına rastlamak mümkündür. Türkiye'de genellikle ladin ağacı Karadeniz bölgesinin doğu tarafından yetiştirilir. Buralarda toprak sürekli olarak yağış aldığından dolayı nemlidir. Ladin ağaçları da böylelikle buralarda rahatça yetişir.



Ladin ağacı ülkemizde mavi ladin türü daha çok bilinmektedir. Görsel açıdan en güzel görüntü sergileyen ağaçlardan bir tanesidir. Rüzgarlara karşı dayanıksızdır. Çünkü kökleri yerin dibine çok uzanmaz.



Ladin Ağacı Latince İsmi



Ladin ağacının Latince ismi Pinacceae'dir.



Ladin Ağacı Özellikleri



- Ladin ağacının piramitleri andıran bir görüntüsü vardır.

- Kozalakları oldukça gelişmiş ve sürekli olarak kozalak verebilir.

- Yetişkin bir ladin ağacının boyu 40 metreye kadar yaklaşabilmektedir.

- Bu ağacın gövdesi düz bir gövdedir.

- Özellikleri bakımından ve şekil bakımından da köknar ağacı ile benzerlik göstermektedir.

- Ladin ağacının toplamda 40 tane türü vardır.

- Kökleri yüzeye yakındır. Bundan dolayı kökleri diplere uzanmaz.

- Görsel açıdan oldukça güzel bir görüntüye sahiptir. Bundan dolayı şehir süslendirmelerinde de kullanılmaktadır.

- Ladin ağacının oldukça güzel kokusu bulunmaktadır.



Ladin Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Ladin ağacını dikmek için mutlaka sonbahar ya da kış ayını beklemeni gerekmektedir. Kış aylarında ladin ağacı dikerek daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Genellikle Ocak aylarında ladin ağacı dikilir.



Ladin Ağacı Nerede Yetişir?



Ladin ağacı en fazla soğuk mevsimde yetişir. Soğuk iklimde daha hızlı yetişir. Ayrıca yetişmesi için mutlaka toprağında nemli olması şarttır. Özellikle bol yağış alan bölgelerde (Doğu Karadeniz Bölgesi) ladin ağacı hızlı bir şekilde büyür.



Ladin Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Ladin ağacı en zor tohumdan yetişir. Bundan dolayı tohum seçimine dikkat etmek önemlidir. Mavi ladinin en az boyları 1 metre olmalıdır. Özellikle ülkemizin iklimine uygun olmadığından dolayı kolaylıkla iklime ayak sağlaması için boyunun 1 metre olması şarttır. Ayrıca ladin ağacı serin yerleri severler. Bulunduğu ve yetiştiği bölgeninin rakımının da yüksek olması şarttır. Dolayısıyla ladin ağacını kesinlikle sıcak ortamda yetiştirmemek gerekir. Ladin ağacını güneş görmeyen yerde yetiştirmek uygun olacaktır. Toprağa ektikten sonra 2 ya da 3 günde 1 sulamanız yeterli olacaktır.



Toprağın daima nemli olması önemlidir.



Ladin Ağacı Yaprak Döker mi?



Ladin ağaçları yaprak dökmezler. Yapraklarını değiştirirler.



Ladin Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Ladin ağacının toprak bakımına dikkat etmek gerekir. Bundan dolayı toprağı sürekli olarak organik olarak beslemek gerekir. Toprağın gübre ve vitamin bakımından da zengin olmasına özen gösterin. Ladin ağacını diktikten sonra kompostta ilave edebilirsiniz. Ayrıca toprağı hafiften nemli olarak tutabilirsiniz. İmkanınız varsa kozalaklı gübre kullanın. Kozalaklı gübre ladin ağacının daha hızlı yetişmesini sağlayacaktır.



Ladin Ağacı Faydaları Neler?



1) Balgam Söktürür



Ladin ağacının doğal faydaları arasında gösterilmektedir. Balgam şikayeti yaşayan kişiler ladin ağacı yapraklarını kullanarak doğal yollardan balgam sökebilirler.



2) Gribe İyi Gelir



Özellikle kış mevsiminde yetiştiğinden dolayı ladin ağacı grip hastalığı için birebir olarak bilinir.



Ladin Ağacı Hastalıkları Neler?



Ladin ağaçlarının bilinen hastalıkları arasında yaprak döküm gelmektedir. Sıklıkla iğne yapraklarını döker ve bu durumda ağaç için kötü bir koşul oluşturur.



Ladin Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Ladin Ağacı Kullanım Alanları



Ladin ağaçları özellikle görüntülerinden dolayı şehir süslemelerinde sıklıkla kullanılır.