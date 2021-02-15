Ladin Ağacı Nasıl Yetişir? Ladin Ağacı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?  

Ladin ağacı, özeti itibari ile çam ağacı familyasından bir çeşittir. Çam ağaçlarının genel özelliği olan kozalakların farklılığından türünü belli edebilmektedir. Normal çam ağaçlarının kozalakları kahverengi ve siyah tonlarındadır. Ancak ladin ağacının kozalaklarının rengi mora kaçar ve kozalakları pullu değildir. Genel olarak süs bitkisi şeklinde yetiştirilmektedir.

Ladin Ağacı Nasıl Yetişir?

Ladin ağacının yetiştirilmesi diğer çam ağaçlarına göre büyük farklılık göstermese de türünden ayrıldığı bazı noktalar bulunmaktadır. Ladin ağacı tohumundan yetiştirilen bir türdür. Ladin ağacı, humus tipi toprakları seven bir türdür. Bu nedenle de orman topraklarında yetişmesi gerekmektedir. Humusun su toplama özelliği ladin ağaçlarının ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir.

Bunların yanı sıra ladin ağacının toprağında taze gübre kullanılmaz ayrıca toprağa mutlaka kül karıştırılmalıdır. Ladin tohumlarının dışarıdan gelecek olan tehlikelere karşı ekilmeden önce ilaçlanması gerekmektedir. Ayrıca ladin ağacı önceliğinde uygun saksıda çimlenmesi beklenir. Çimlenme gerçekleştikten sonra yine aynı toprak şartlarına gömülerek büyümesi beklenir. Fidelenme süresi yaklaşık olarak 2 yıldır, bu nedenle de bir kaç saksı değişimi yapılması gerekebilmektedir.

Ladin Ağacı Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?

Ladin ağacı, Türkiye topraklarında hemen hemen her yerde yetişebilmektedir. Dayanıklı yapısı ve orman topraklarında çok rahat bir şekilde yetişmesi nedeniyle ladin ağacını her yerde bağımsız olarak görmek mümkündür. Ancak gene olarak sevdikleri toprak tipi Kafkasya coğrafyasına uygundur. Bu nedenle de yaygın yetiştirilmesi Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde görülebilmektedir.

Ladin ağacı genel olarak soğuğa karşı dayanıklı olsa da güneşli ortamları sever. Bu nedenle de Doğu Karadeniz (Giresun ve Batum bölgeleri arası sahil tabakalarında) yağışın bol olduğu ve sahil kesimi olduğu için ladin ağaçları için oldukça uygun iklim şartlarına sahiptir.

Ladin Ağacı Türkiye'de Nasıl Yetiştirilir?

Ladin ağacı kökünde dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle de hemen hemen her yerde görülebilir ve kendiliğinden yetiştirilmesi yapılabilir. Ancak son dönemlerde ladin ağaçlarının ev bahçelerinde oldukça fazla kullanılması özel olarak yetiştirilmesi gerekliliğine ihtiyaç duyulmasını sağladı. Ladin ağaçları Karadeniz bölgesinde özellikle seralarda fide olarak yetiştirilmektedir. Fide olarak yetişen ladin ağaçlarının bu safhada ticareti yapılabilmektedir.