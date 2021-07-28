Labradorit Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Labradorit Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Labradorit Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Labradorit taşı, doğada bulunan en güçlü kristallerden birisi olarak bilinir. Dolayısıyla bu taşı bir mücevher olarak takmak ya da taş şeklinde bir parçasını sürekli olarak üzerinizde veya yanınızda taşımak kişinin titreşimini güçlendirir. Aynı zamanda da olumsuzluklara karşı sizi korumak için çok etkilidir.

Labradorit Taşı Nedir?

Labradorit taşı, Kanada'da bulunan labrador yarımadasından ilk defa çıkarıldığı için bu bölgenin ismini aldı. Labradorit taşı, aynı zamanda da ışığı yansıtıcı bir özelliğe sahiptir. Labradorit taşı, yeşilimsi bir renge ve metalik mavi tona sahip olan bir taştır. Güneş ışığına tutulduğu zaman da labradorit taşının içinde bulunan renk ahengini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yeşil, mavi, turuncu ve sarının karışımı ve parıltılı yapısı ile göz alıcı bir doğal kristaldir.

Labradorit Taşı Ne İşe Yarar?

Labradorit taşı, aslında mistik ve büyülü güçleri ortaya çıkaran büyülü bir taş olarak da bilinir. Aynı zamanda, bu taşlar hayata şaşırtıcı değişiklikler getirmek için de kullanılabilir. Bu taşların titreşimleri ise, olumsuzluklara karşı yüksek düzeyde koruma sağlar. Bu nedenle de, herhangi bir kötü niyetle için kullanılamaz.

Labradorit Taşı Nasıl Anlaşılır ve Kullanılır?

Labradorit taşı, mavi, yeşil, sarı ve turuncu karışımı olan ve parıltılı yapısı ile göz alıcı bir doğal kristaldir. Labradorit, mistik güçleri ve gizli potansiyeli ortaya çıkararak sezgileri kuvvetlendiren kıymetli bir büyü taşı olarak da bilinir. Hava elementini temsil eden bu kristal taş, aynı zamanda da astrolojik olarak da Neptün gezegeni ile ilişkilidir.

Labradorit doğada yer alan en güçlü kristaller arasında yer alır. Bu nedenle de bu taşı, bir mücevher olarak takmak ya da taş halinde bir parçasını sürekli yanınızda taşımak kişinin titreşimini önemli ölçüde güçlendirerek ve tüm olumsuzluklara karşı korumak için çok etkili bir taştır. Labradorit taşı yoğun olarak Madagaskar, Kanada, ABD, Meksika ve Rusya’da yer alır. Güneş ışığına tutulduğu zaman da labradorit taşının içindeki bulunan renk ahengini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz.

Labradorit Taşı Faydaları ve Özellikleri

Labradorit kristalinin spiritüalizmle bağlantısı, yüzyıllardır bilinen, kişinin çakralarını ve aurasını dengelemek ve korumak, psişik yeteneklerini güçlendirmek gibi durumlarda oldukça faydalıdır.

Güç ve sebat özelliğini güçlendirdiği için de dönüşüm taşı ismi ile de bilinir. Labradorit kristali, yüksek bir bilinç düzeyine erişmeyi sağladığı için tarih boyunca büyü ve ritüel sırasında sıkça kullanılmıştır.

Mücevher olarak labradorit kristalini kullanmak isteyen kişinin tüm korkularını ve güvensizlik hissini ortadan kaldırır. Aynı zamanda kişiye güç ve inanç verir.

Labradorit taşı, sadece kendine olan inancı ve özgüveni desteklemekle kalmaz, aynı zamanda evrene olan güveni de desteklerken, yüksek bilince erişmeye yardımcı olur.

Karmaşık ve yoğun zihni sakinleştirir, olumsuz enerjilerden korur, enerji verir,ya da var olan bu olumsuz enerjileri de temizler.

Fiziksel etkilerine bakıldığı zaman da öncelikle kaygı ve stres seviyesini gözle görülür şekilde azaltır.

Sezgisel gücü çok kuvvetli olduğundan dolayı, bilinmeyen hastalıkları da ortaya çıkarabilir.

Sindirim sistemine ve gözlere iyi gelir.

Ağrıyan bölgelere konulduğu zaman rahatlatıcı bir etki verir. Bunun için de romatizma ve eklem rahatsızlıklarının tedavisinde sıkça kullanılır.