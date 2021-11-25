Labium Nedir, Labium Majus ve Labium Minus Ne Anlama Gelir?

Son zamanlarda artan genital bir estetik ameliyat olan labioplasti ile birlikte, labium terimi de sıklıkla araştırılmaya başlandı. Tıp dilindeki adı pek alışkın olmadığımızdan kadınların genital bölgelerine verilen ad olan labium nedir araştırılank konular arasında yer alıyor. Peki labium nedir, labium majus ve labium minus ne demek? İşte labium ile ilgili detaylı bilgiler...

Labium nedir?

Labium kadın cinsel organlarının bir parçasıdır; bunlar vulvanın dışarıdan görülebilen en büyük bölümleridir. Tıp alanında da kadınların dış genital organlarını oluşturan yapılardır.

Labium majus ve labium minus nedir?

İnsanlarda, iki çift labium vardır: labium majus (veya dış dudaklar) daha büyük ve daha şişman, labium minus (iç dudaklar) ise dış labium arasındaki cilt kıvrımlarıdır. Labium, klitorisi ve vajina ve üretranın açıklıklarını çevreler ve korur. Labioplasti, labium minus'ü (iç dudak) ve labium majus (dış dudak), insan vulvasını saran cildin kıvrımlarını değiştirmek için kullanılan plastik bir cerrahi operasyonudur.

Labioplasti neden yapılır?

Labioplasti ameliyatının yapılmasının en sık nedenlerine baktığımızda labial hipertrofi yani dudakların aşırı büyümesi, dudakların yaş alma, doğum yapma gibi çeşitli sebeplerle sarkması bir dudağın diğerinden daha büyük olup asimetri görülmesi, iç dudak kenarlarındaki aşırı koyulaşma olmaktadır. Bahsettiğimiz bu durumlar kişiyi hem kozmetik olarak rahatsız edebilir, hem de birçok sağlık sorunlarına neden olabilir.

Labioplasti nasıl yapılır?

Labioplasti ameliyatı genelde kısa sürer, yapılacak işleme göre yarım saat-1 saat sürmektedir. Genelde lokal anestezi tercih edilmekle beraber gerekli görülmesi halinde genel anestezi altında da yapılabilir. Ameliyatın ciddi bir riski yoktur veya nadirdir. Lokal anestezi yapılan hastalarda ameliyat sırasında hasta ile sohbet edilerek yapabilecek rahatlıktadır.

Operasyon sonrası kesi yerinin kuru ve temiz tutulmasını kolaylaştırmak adına ameliyat tarihi adetten hemen sonraya denk gelecek şekilde ayarlanır.