Labirent Serisi Filmleri - Labirent Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Labirent, Amerikalı yazar olan James Dashner tarafından yazılmıştır. Distopik romanların çok popüler olduğu bir dönemde ortaya çıkan çok başarılı bir üründür.

Labirent Serisinin İsimleri ve İzlenme Sırası Nedir?

Bu serinin tam olarak üç tane filmi çekilmiştir. Tam olarak vizyona çıkma sırasını aşağıda verilmiştir. Bu filmler sırasıyla:

Labirent: Ölümcül Kaçış

Labirent: Alev Deneyleri

Labirent: Son İsyan

Labirent Serisinin Vizyon Tarihi Nedir?

Bu serinin toplam beş adet kitabı bulunmaktadır. Buna rağmen sadece üç tane filmi çekilmiştir. Labirent: Ölümcül Kaçış 2014 yılında vizyona girmiştir. 2015 yılında ise Labirent: Alev Deneyleri gösterime girmiştir. Son olarak vizyona Labirent: Son İsyan girmiştir. Başka film çekilmeyeceği ve son filmin bu olduğu yapımcıları tarafından basına söylenmiştir.

Labirent Serisinin Konuları Nedir?

Labirent: Ölümcül Kaçış Filminin Konusu: Baş rol oyuncusu gözlerini hiç bilmediği bir dünyaya açacaktır. Uyandığında kendisi hakkında hiçbir şey hatırlamamaktadır. Kendisi gibi orada yaşayan bir grup erkek görür. Kimse ne olduğunu, kim olduklarını veya neden orda olduklarını hatırlamıyorlardır. Herkes birbirine çok yabancıdır ama birbirlerine ihtiyaçları vardır. Çok büyük duvarların bulunduğu yerin tek çıkış noktası yine o duvarlardır. Geçmişlerini, isimlerini hatta anne babalarını hatırlamayan çocuklar çok yalnızlardır.

Her sabah labirent olarak adlandırdıkları o devasa duvarlar açılmaktadır. Güneşin batışı ile beraber kapı kapanıyordur. Buna ek olarak, her ay başında yeni biri gruba dahil olmaktadır. Gelen yeni kişi de aynı şekilde hiçbir şey hatırlamaz. Thomas adlı gençten sonra ilk kez buraya bir kız gelmiştir. Adı Teresa'dır. Hep beraber bu sırrı çözmeye çalışacaklardır.

Labirent: Alev Deneyleri: İlk filmin devamı olarak çekilmektedir. Labirent: Ölümcül Kaçışın devamıdır. Thomas'ın önderliğinde labirentten kurtulan grup yeni dünyayı keşfetmeye başlamışlardır. Duvarın içindeki sorunlar kadar dış dünyada da bir çok sorun olduğunu anlarlar. Dışarıda kıyamet koptuğunu ve kendilerinin onların tek kurtuluşu olunduğuna inandırılmışlardır. Fakat onlar için kurulan bambaşka planlar vardır. Bu filimde Thomas ve arkadaşları duvardaki mücadelenin fazlasını yaşayacaklardır. Bu onlar için büyük bir mücadeledir. Belki de şuana kadarki en büyüğüdür.

Labirent: Son İsyan: Bu serinin son filmidir. Thomas ve arkadaşları kurtuldukları Labirent’in ardından daha çok sorun yaşamışlardır. Duvarların ardından gördükleri kötü dünya onları çok zorlamıştır. Sonrasında hapsolmuşlardır.

Tutsak oldukları yerlerden kaçmayı zor olsa bile başarmışlardır. W.I.C.K.E.D adındaki örgüt acımazsızca dünyaya zarar vermektedirler. İsyancı grup Right Hand ile Thomaslar hep beraber bu örgüte karşı koymaya karar vermişlerdir. Teresa gruba ihanet etmiştir. Bu özellikle Thomas'ı yıkmıştır. Bu ihanet ardından Minho esir düşer. Minho’yu kurtarmak için Thomas ve arkadaşları W.I.C.K.E.D ile bir kez daha mücadele eder. Bunun sonucu tüm dünyayı etkileyecektir.

Labirent Serisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Bu seride yer alan oyuncuların çoğu gençlerden oluşmuştur. Gençlerden oluşan bu ekipteki insanların çoğu üç filmde de yer almıştır. Bunların isimleri ve filmdeki adları:

Dylan O’Brien – Thomas

Kaya Scodelario – Teresa

Thomas Brodie-Sangsgter – Newt

Dexter Darden – Frypan

Nathalie Emmanuel – Harriet

Giancarlo Esposito – Jorge

Aidan Gillen – Janson

Walton Goggins – Lawrence

Ki Hong Lee – Minho

Jacob Lofland – Aris

Barry Pepper – Vince

Will Poulter – Gally

Rosa Salazar – Brenda

Patricia Clarkson – Ava Paige