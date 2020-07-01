GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n geliÅŸmesi ile kadÄ±nlar, kendi dÄ±ÅŸ genital bÃ¶lgelerindeki problemleri daha erken fark edip, tedavi olma yolunda daha Ã§abuk karar verebilmeye baÅŸladÄ±lar.Â

KadÄ±nlarÄ±n dÄ±ÅŸ genital bÃ¶lgede Â en Ã§ok rahatsÄ±z olduÄŸu sorun nedir?

Ä°Ã§ dudaklarÄ±n dÄ±ÅŸ dudaklardan dÄ±ÅŸarÄ± doÄŸru sarkÄ±k veya asimetrik olmasÄ±dÄ±r.

Ä°Ã§ dudaklardaki sarkma ve asimetriler sadece gÃ¶rsel olarak mÄ± sorun yaratÄ±r ?

Ä°Ã§ dudaklardaki sarkmalar kadÄ±nda hem psikolojik hem de fiziksel olarak sorun yaratÄ±r.

KadÄ±nlarda fiziksel olarak:Â Bitmeyen bir vajinal akÄ±ntÄ±, tahriÅŸ ve buna baÄŸlÄ± olarak aÄŸrÄ±, cinsel iliÅŸkide gerilmeye baÄŸlÄ± acÄ±, sarkÄ±k dudaklarda kÄ±sÄ±mlarda kararma en Ã§ok karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸikayetlerdir.

Psikolojik olarak:Â KadÄ±n kendini gÃ¶rsel olarak beÄŸenmediÄŸi iÃ§in Ã¶z gÃ¼ven kaybÄ± yaÅŸar ve buna baÄŸlÄ± olarak cinsel hayatÄ± da olumsuz etkilenir. SÄ±rf bu yÃ¼zden birÃ§ok kadÄ±nÄ±n evliliklerinde ciddi sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na bizzat ÅŸahit olmaktayÄ±z. DÄ±ÅŸa sarkan iÃ§ dudaklar dar kÄ±yafetler ve mayo giyildiÄŸindeÂ hoÅŸ olmayan bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye neden olduÄŸundan kadÄ±n psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedir.Â

Ä°Ã§ dudak sarkmalarÄ± ve asimetrilerinde tedavide ne yapÄ±lÄ±r?Â Â

Ä°Ã§ dudaklardaki asimetrik ,sarkÄ±k ve kararmÄ±ÅŸÂ durum labioplasti denilen iÃ§ dudak kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyat ile dÃ¼zeltilebilir.

Ä°Ã§ dudak ameliyatlarÄ±nda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Ameliyat Ã¶ncesi titiz bir planlama yapÄ±p kadÄ±nda his kaybÄ± yaratmayacak, doÄŸal gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ bir teknik seÃ§ilmelidir. Ä°Ã§ dudakÂ ameliyatÄ± doÄŸru bir teknik kullanÄ±lmadan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hÃ¼sranla sonuÃ§lanabilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ameliyatta kullanÄ±lan doku kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸundan yanlÄ±ÅŸ ameliyatlarda dÃ¼zeltme ÅŸansÄ±, Ã§oÄŸunlukla mÃ¼mkÃ¼n olamamaktadÄ±r.

En Ã§ok Ã¶nemsenmesi gereken bir konu da; labioplasti ameliyatÄ± yapÄ±lÄ±rken tam bir dÄ±ÅŸ genital estetik hedeflenmesi gerekliliÄŸidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¶ze Ã§arpan en bÃ¼yÃ¼k sorun olan sarkÄ±k dudaklar dÃ¼zeltildikten sonra , daha az gÃ¶ze Ã§arpan klitoris etrafÄ± gevÅŸeklikler, deri katlantÄ±larÄ± kararmalar belirgin olmaya baÅŸlar. Bu amaÃ§la gerekli durumlarda hudoplasti yani klitoris etrafÄ± estetiÄŸi de beraberinde yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Hudoplasti ameliyatÄ±ndaÂ Ã¶nemli olan , haz kaybÄ±na neden olacak kesi hatlarÄ±ndan uzak durulmasÄ±dÄ±r.

SonuÃ§ olarak; genital estetik ameliyatlardan olan iÃ§ dudak ameliyatÄ± (labioplasti) kadÄ±nÄ±n hem bireysel hem de aile mutluluÄŸu iÃ§in Ã¶nemli bir ameliyattÄ±r.