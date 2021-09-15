Günümüzde güzel görünme hem kadın hem de erkek için önemsenen konular arasında yer alıyor. Kendine güvenen hatta vücudunda olan kusurlar nedeniyle özgüven eksikliği yaşayan kişiler için estetik büyük önem taşır. Bu noktada vücudu bir bütün olarak düşünürsek, genital bölgeyi dışarda tutamayız. Labioplasti de genelde doğumlara bağlı oluşan kusurlu bölgeler, estetik açıdan kötü bir görünüme yol açan durumları iyileştirmeye yarar. Labioplasti nedir? Labioplasti ameliyatı kimlere yapılır, tehlikeli mi? İşte Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nermin Köşüş’ün labioplasti hakkında önemli açıklamaları…

Labioplasti nedir?

Labioplasti adı verilen operasyonlar yukarıda anlatılan dış dudaklar veya iç dudaklar üzerinde çeşitli nedenlerle yapılan estetik operasyonlarıdır. Genital dudakların sarkması, kırışması, renk değişikliği olması, asimetrik veya olduğundan büyük olması gibi nedenlerle genital dudaklar üzerinde küçültme, büyütme, simetrik hale getirme gibi uygulamalar yapılarak güzel görünüme de kavuşması sağlanmaktadır.

Labioplasti ameliyatı nasıl yapılır?

Labioplasti ameliyatı genelde kısa sürer, yapılacak işleme göre yarım saat-1 saat sürmektedir. Genelde lokal anestezi tercih edilmekle beraber gerekli görülmesi halinde genel anestezi altında da yapılabilir. Ameliyatın ciddi bir riski yoktur veya nadirdir. Lokal anestezi yapılan hastalarda ameliyat sırasında hasta ile sohbet edilerek yapabilecek rahatlıktadır.

Operasyon sonrası kesi yerinin kuru ve temiz tutulmasını kolaylaştırmak adına ameliyat tarihi adetten hemen sonraya denk gelecek şekilde ayarlanır.

Labioplasti ameliyatı kimlere yapılır?

İç dudaklarda oluşan sarkma kozmetik olarak rahatsızlık oluşturuyorsa, kişinin sağlığını ve yaşam kalitesini etkiler duruma gelmişse yani bu operasyonu geçirmek artık gereklilik olmuşsa yapılabilir. Estetik amaçlı olduğu durumlarda hekim eğer bir engel görmüyorsa on sekiz yaşını doldurmuş her kadın yaptırabilir. Tedavi amaçlı yapılıyorsa yaşın bir önemi yoktur. Kişinin menopozda olması bu operasyon için engel teşkil etmemektedir.

Labioplasti ameliyatı genital bölgenin dış kısmıyla ilgili olduğu için, vajina girişinde bulunan kızlık zarına zarar gelmez. Bu nedenle bakire olmak operasyon için bir engel değildir.

Labioplasti ameliyatı sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Labium yani dudaklar kanlanmanın çok zengin olduğu bölgeler olduğundan yara iyileşmesi de genelde hızlı olmaktadır. Operasyon sonrasında hastalar günlük aktivitelerine hızlıca geri dönebilmektedir. Ancak ilk birkaç haftanın çok dikkatli geçirilmesi gerekir.

Labioplasti ameliyatına bağlı komplikasyonlar çok görülmemekle birlikte operasyon sonrası dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir: