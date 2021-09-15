Labioplasti Nedir? Labioplasti Ameliyatı Kimlere Yapılır, Tehlikeli Mi?
"Estetik denince akla ilk başta güzel bir dış görünüş gelir. Ancak labioplasti gibi jinekolojik estetik operasyonları kadınların dış genital organlarında meydana gelen bozukluğun düzgün bir görünüme kavuşmasını sağlar. Labioplasti ameliyatı son zamanlarda artış göstermektedir. Peki Labioplasti nedir? Labioplasti ameliyatı kimlere yapılır, tehlikeli mi? İşte labioplasti ameliyatı hakkında merak edilenler… "
Günümüzde güzel görünme hem kadın hem de erkek için önemsenen konular arasında yer alıyor. Kendine güvenen hatta vücudunda olan kusurlar nedeniyle özgüven eksikliği yaşayan kişiler için estetik büyük önem taşır. Bu noktada vücudu bir bütün olarak düşünürsek, genital bölgeyi dışarda tutamayız. Labioplasti de genelde doğumlara bağlı oluşan kusurlu bölgeler, estetik açıdan kötü bir görünüme yol açan durumları iyileştirmeye yarar. Labioplasti nedir? Labioplasti ameliyatı kimlere yapılır, tehlikeli mi? İşte Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nermin Köşüş’ün labioplasti hakkında önemli açıklamaları…
Labioplasti nedir?
Labioplasti adı verilen operasyonlar yukarıda anlatılan dış dudaklar veya iç dudaklar üzerinde çeşitli nedenlerle yapılan estetik operasyonlarıdır. Genital dudakların sarkması, kırışması, renk değişikliği olması, asimetrik veya olduğundan büyük olması gibi nedenlerle genital dudaklar üzerinde küçültme, büyütme, simetrik hale getirme gibi uygulamalar yapılarak güzel görünüme de kavuşması sağlanmaktadır.
Labioplasti ameliyatı nasıl yapılır?
Labioplasti ameliyatı genelde kısa sürer, yapılacak işleme göre yarım saat-1 saat sürmektedir. Genelde lokal anestezi tercih edilmekle beraber gerekli görülmesi halinde genel anestezi altında da yapılabilir. Ameliyatın ciddi bir riski yoktur veya nadirdir. Lokal anestezi yapılan hastalarda ameliyat sırasında hasta ile sohbet edilerek yapabilecek rahatlıktadır.
Operasyon sonrası kesi yerinin kuru ve temiz tutulmasını kolaylaştırmak adına ameliyat tarihi adetten hemen sonraya denk gelecek şekilde ayarlanır.
Labioplasti ameliyatı kimlere yapılır?
İç dudaklarda oluşan sarkma kozmetik olarak rahatsızlık oluşturuyorsa, kişinin sağlığını ve yaşam kalitesini etkiler duruma gelmişse yani bu operasyonu geçirmek artık gereklilik olmuşsa yapılabilir. Estetik amaçlı olduğu durumlarda hekim eğer bir engel görmüyorsa on sekiz yaşını doldurmuş her kadın yaptırabilir. Tedavi amaçlı yapılıyorsa yaşın bir önemi yoktur. Kişinin menopozda olması bu operasyon için engel teşkil etmemektedir.
Labioplasti ameliyatı genital bölgenin dış kısmıyla ilgili olduğu için, vajina girişinde bulunan kızlık zarına zarar gelmez. Bu nedenle bakire olmak operasyon için bir engel değildir.
Labioplasti ameliyatı sonrasında nelere dikkat edilmeli?
Labium yani dudaklar kanlanmanın çok zengin olduğu bölgeler olduğundan yara iyileşmesi de genelde hızlı olmaktadır. Operasyon sonrasında hastalar günlük aktivitelerine hızlıca geri dönebilmektedir. Ancak ilk birkaç haftanın çok dikkatli geçirilmesi gerekir.
Labioplasti ameliyatına bağlı komplikasyonlar çok görülmemekle birlikte operasyon sonrası dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:
- Hızlı ve düzgün yara iyileşmesi bakımından oldukça önemli olan genital bölge temizliğidir. Temizlik çok dikkat edilmeli ve bölge kuru tutulmalıdır.
- Doktorun önerdiği ilaçlar düzenli kullanılmalıdır, yara bakımı önerildiği şekilde yapılmalıdır.
- Operasyon sonrası ilk 1 ay çok sert kumaşlı ve dar pantolonlar giyilmemelidir.
- Tam iyileşme sağlanmadan, yaklaşık olarak 4-6 hafta kadar cinsel ilişkiye girilmemelidir.
- Ayrıca epilasyon uygulamaları da tam iyileşme sağlanmadan yapılmamalıdır.
- İlk birkaç hafta havuza, denize girilmesi önerilmez.
- Bölgenin gerilmesine ya da baskıda kalmasına neden olacak hareket, egzersiz, sporlar yapılmamalıdır.