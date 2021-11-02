Labioplasti Nedir, Kimlere Yapılır? Labioplasti Ameliyatı Hakkında Merak Edilenler

Kadınlarda genital boyutlar oldukça değişkendir ve dış kadın cinsel organının görünümünün ideal estetik noktaları hakkında ortak bir fikir birliği yoktur. Ana sebep, yalnızca dış kadın cinsel organının normal görünümünün çok heterojen olmasıdır. Peki labioplasti kimlere yapılır, nasıl uygulanır? İşte labioplasti hakkında her şey...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.Dr. Nermin Köşüş labioplasti hakkında merak edilenleri anlattı.

Labioplasti nedir?

Labioplasti adı verilen operasyonlar yukarıda anlatılan dış dudaklar veya iç dudaklar üzerinde çeşitli nedenlerle yapılan estetik operasyonlarıdır. Genital dudakların sarkması, kırışması, renk değişikliği olması, asimetrik veya olduğundan büyük olması gibi nedenlerle genital dudaklar üzerinde küçültme, büyütme, simetrik hale getirme gibi uygulamalar yapılarak güzel görünüme de kavuşması sağlanmaktadır.

Labioplasti neden yapılır?

Estetik operasyonları arasında yer alan bir ameliyat olsa da labioplasti sağlık sorunu nedeniyle de uygulanabilir. Bu anlamda işlevsel olarak önemli bir ameliyattır. Nasıl ki hem estetik amaçlı meme ameliyatı varsa, tedavi amaçlı meme ameliyatları da vardır. Özellikle meme küçültme ameliyatı genelde sağlık sorunları nedeniyle yapılır. Aynı şey labioplasti için de geçerlidir. Yani hem estetik hem de tedavi amaçlı uygulanmaktadır.

Labioplasti ameliyatının yapılmasının en sık nedenlerine baktığımızda labial hipertrofi yani dudakların aşırı büyümesi, dudakların yaş alma, doğum yapma gibi çeşitli sebeplerle sarkması bir dudağın diğerinden daha büyük olup asimetri görülmesi, iç dudak kenarlarındaki aşırı koyulaşma olmaktadır. Bahsettiğimiz bu durumlar kişiyi hem kozmetik olarak rahatsız edebilir, hem de birçok sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu sorunlar şöyle sıralanabilir:

Kişinin dar bir pantolon ve kıyafet giydiğinde oluşan sürtünme,

Cinsel ilişki sırasında gerilmeye bağlı oluşan acı ve ağrı,

Kronik lokal irritasyon,

Yürüme, oturup kalkma ya da bisiklete binme gibi aktiviteler sırasında oluşan rahatsızlık hissi,

Tuvalet ihtiyacındaki hijyen sorunları,

Adet döneminde görülen hijyen sorunları

Bunlara ek olarak hareket veya egzersiz sonrasında koku, terleme ve enfeksiyon sorunları gibi daha eklenebilecek bir sürü sağlık sorunu yaşanmaktadır. Yani bu operasyon estetik kaygının dışında bir sağlık sorununun olması durumunda da yapılmaktadır.

Labioplasti ameliyatı kimlere yapılır?

İç dudaklarda oluşan sarkma kozmetik olarak rahatsızlık oluşturuyorsa, kişinin sağlığını ve yaşam kalitesini etkiler duruma gelmişse yani bu operasyonu geçirmek artık gereklilik olmuşsa yapılabilir. Estetik amaçlı olduğu durumlarda hekim eğer bir engel görmüyorsa on sekiz yaşını doldurmuş her kadın yaptırabilir. Tedavi amaçlı yapılıyorsa yaşın bir önemi yoktur. Kişinin menopozda olması bu operasyon için engel teşkil etmemektedir.

Labioplasti ameliyatı genital bölgenin dış kısmıyla ilgili olduğu için, vajina girişinde bulunan kızlık zarına zarar gelmez. Bu nedenle bakire olmak operasyon için bir engel değildir.

Labioplasti nasıl yapılır?

Labioplasti ameliyatı genelde kısa sürer, yapılacak işleme göre yarım saat-1 saat sürmektedir. Genelde lokal anestezi tercih edilmekle beraber gerekli görülmesi halinde genel anestezi altında da yapılabilir. Ameliyatın ciddi bir riski yoktur veya nadirdir. Lokal anestezi yapılan hastalarda ameliyat sırasında hasta ile sohbet edilerek yapabilecek rahatlıktadır.

Operasyon sonrası kesi yerinin kuru ve temiz tutulmasını kolaylaştırmak adına ameliyat tarihi adetten hemen sonraya denk gelecek şekilde ayarlanır.

Labioplasti fiyatları nasıldır?

Labioplasti ameliyatının fiyatları ameliyatın yapılacağı merkeze, ameliyat şekline, tek veya çift taraflı olup olmamasına göre değişir. Özellikle estetik amaçlı yapılacaksa, beraberinde ek estetik operasyon olup olmaması, ne tür bir estetik değişiklik istendiği de fiyatı etkiler. Labioplasti fiyatları 2021 yılında çok fazla değişmemiştir. Ankara-İstanbul gibi büyük şehirlerde büyük hastanelerde yapılan ameliyatlar biraz daha maliyetli olabilmektedir. Ancak bu ameliyatlar küçük çaplı ise muayenehanede de yapılabilir. O zaman maliyeti daha düşük olur.