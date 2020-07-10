Kylie Jenner'ın Elbisesi Sosyal Medyada Olay Yarattı

Kylie Jenner gelirinin büyük çoğunluğunu instagram yayınlarından kazanıyor. Hatta bazı raporlara göre, yazı başına 1.2 milyon dolar alan Jenner, 2019'un en yüksek kazançlı Instagram ünlüsüydü.



Son günlerde sosyal medyanın ayağa kalmasının sebebi ise geçtiğimiz günlerde giydiği bir elbise. Loudbrand Studios isimli bir markanın tasarım elbisesini giyen ve çekim yapıp fotoğraflarını paylaşan Jenner; paylaştığı fotoğraflarda markayı ve tasarımcısını etiketlemedi. İddialara göre etiketlememesinin sebebi bunun için para almamış olmasıydı.



Fotoğraflarının altına takipçilerinden binlerce yorum geldi, çünkü iddialara göre para almadığı için paylaşmadığı markanın tasarımcıları siyahiydi.





Ardından iddialara cevap verdi, İngiliz merkezli moda markasını etiketledi ve iddiaların “tamamen yanlış” olduğunu ekledi.



Fakat bizce de bu iddiayı çürütecek en önemli şey Kylie'nin sevgilisi ve çocuğu. Rap şarkıcısı Travis Scott'la birlikte olan ünlü yıldızın Stormi adında da siyahi bir çocuğu var.