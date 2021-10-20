Kuzu kulağı otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Kuzu kulağı otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Farklı boyutlara ve şekillere sahip olan kuzukulağı otu, Türkiye'de oldukça fazla tercih edilmektedir. Özellikle sağladığı faydalar ile beraber nasıl kullanılması gerektiği merak edilen konular arasında geliyor.

Kuzu Kulağı Otu Nedir?

Kuzukulağı otu aynı şekilde kuzukulağıgiller familyasına ait olan çok yıllık bir bitkidir. Boyları 20 ila 50 cm arasında değişkenlik gösterir ve gövdeleri kırmızı renklidir. Özellikle gövdesi ve yapraklarında birçok değişik mineral ve vitamin yapısına sahiptir.

Kuzu Kulağı Otu Ne İşe Yarar?

Kuzu kulağı otu özellikle zinde bir vücut elde etme imkanı sağlamaktadır. Vücudu güçlendirilmesinin yanı sıra aynı zamanda diş eti sağlığı için de önemli bir yere sahiptir. Sedef ya da egzama gibi cilt rahatsızlıkları adına da takviye olarak kullanılır. Kabızlığa karşı iyi geldi de bilinen faydaları arasında yer alıyor.

Kuzu Kulağı Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Mucizevi bir bitki olarak öne çıkan kuzukulağı otu özellikle Anadolu'nun kalkerli topraklarında yetişen bir bitki türüdür. Özellikle gölgelik ve nemli yerleri seven bir bitki olduğunu söylemek mümkündür. Daha çok genel olarak Tokat ilçesinin merkezinde ve çevresinde yetiştiğini eklemek gerekir.

Kuzu Kulağı Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

İlkbahar aylarının gelmesi ile beraber kuzukulağı otu ortaya çıkmaya başlar. Türkiye'nin önemli bir bölgesinde genel olarak kendiliğinden yetişen bir bitki türü olduğunu söylemek mümkün. Bu yüzden doğal yollar üzerinden toplamak ve kullanmak mümkündür. Yaprakları ince ve uzun, tüy şeklinde bir görünüme sahiptir. Elbette ihtiyaca bağlı olarak amacı göre gerekli koşullar sağlandığında bireysel olarak da yetiştirilebilir.

Kuzu Kulağı Otu Nasıl Kullanılır? Kuzu Kulağı Otunun Kullanımı

Kuzukulağı otu genel olarak salatalarda değerlendirilir ve çiğ olarak kullanılır. Aynı zamanda farklı çorbalar ve böbrekler için de iç malzeme olarak değerlendirilir. Özellikle kaynatılmış bir bardağın içerisinde 5 dakika bekletildikten sonra keyif ve kullanılabilir. Bu durum özellikle idrar söktürücü ve ateş düşürme noktasında işe yarar.

Kuzu Kulağı Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Özellikle faydaları üzerinden öne çıkan bir ot olarak kuzukulağı, Türkiye'de yaygın şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda lezzetli bir ot olması ile beraber birçok farklı yiyecekle tüketilir.

- Bedeni güçlendirir ve zinde tutar.

- Diş eti problemlerine karşı etkilidir.

- Sedef ve egzama hastalığına karşı etkili bir ottur.

- Bağırsakları yumuşatır.

- Müshil etkisi yaratır.

- Kabızlığa karşı etkilidir

Yukarıda verilen faydaları ile beraber Türkiye'de en çok tüketilen önemli bitkisel ot kaynakları içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.

Kuzu Kulağı Otunun Zararları Var mıdır?

Özellikle romatizması olanlar ve böbrek hastaları kuzukulağı otu tüketmemelidir. Aynı zamanda mide ülseri ve gastrit olan kişiler de tüketmemeye özen göstermelidir. Asidik bir yapısı olması ile beraber mideye zarar verici bir etkiye sahip olduğunu dile getirmek mümkün.

Kuzu Kulağı Otu Nerede Satılır?

Türkiye'de yaygın olarak bulunan bir ot olduğu için, kuzukulağı otu her yerden temin edilebilmektedir. Bu bağlamda semt pazarları, özellikle aktarlar ve bazı marketler üzerinden de elde etmek mümkün. Tabii doğada çok fazla bulunduğu için birebir olarak da elde edilebilir.