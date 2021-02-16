Kuzu Göbeği Nasıl Yetişir? Kuzu Göbeği Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kuzu Göbeği, genel olarak ormanlık arazilerde bulunan ve yenilebilen bir mantar türüdür. Kuzu Göbeği, tek olarak görülebildiği gibi küçük gruplar halinde de ortaya çıkabilirler. Kuzu Göbeği mantarı alerjik reaksiyonlara sebep olduğu için çiğ yenmemesi tavsiye edilmektedir.



Kuzu Göbeği Nasıl Yetişir?



Kuzu Göbeği, her ne kadar zehirsiz bir mantar türü olsa da zehirli olan türleri de bulunmaktadır. Bu nedenle de tüketilebilmesi için kontrollü bir şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir. Kuzu Göbeği, genel olarak orman yangınlarından sonra ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de yetiştirilmesinde kül oldukça önemlidir. Kuzu Göbeği'nin tohumları olduğu gibi spor şeklinde de yetiştirilebilir. Kuzu Göbeği, genel olarak ağaçların kökünde yetişir.



Küçük bir alan Kuzu Göbeği yetiştirmek için yeterlidir. Toprağın temizlenmesinin ardından yapılacak olan Odun külü, turba yosunu, alçı ve karaçam talaşını(ağaç kabuğu) karışımı yedirilerek üstüne de kül atılmalıdır. Ardından toprağın iyice çapalanmasının ardından mantar tohumları serilerek büyümeleri beklenmelidir. Kuzu Göbeği'nin ekim işlemi eylül ve ekim aylarında yapılmalıdır. 14 - 20 derece arasında sıcaklıklarda büyüyebilen Kuzu Göbeği, fazla sıcak veya soğuk ortamlarda yetiştirilememektedir.



Kuzu Göbeği Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?



Kuzu Göbeğinin yetişebileceği ortam Türkiye'nin her yerinde bulunmaktadır. İdeal bir sıcaklık isteyen Kuzu Göbeği'nin sevdiği iklimler genel olarak orta derecede olan sıcaklıklardır. Kuzu Göbeği, ülkemizde en çok Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yetişmektedir.



Türkiye'de genel olarak yetiştiriciliği yapılan mantar çeşidi olan Kuzu Göbeği, bu bölgelerde özellikle tohum serilmesi yapılmaktadır. Ancak Kuzu Göbeği iyi anlayan insanlar tarafından da doğal ortamında toplanabilmektedir. Genel olarak zehirsiz Kuzu Göbeği mantarının zehirsiz türlerinin yetiştiği yerler Belgrat Ormanı, Şile ve Polonezköy ormanlarında doğal olarak çıkabilmektedir. Bunların yanı sıra Küre Dağları, Ganos Dağları, Kaz Dağları ve Toroslar zehirsiz Kuzu Göbeği'nin görüldüğü ve toplandığı yerler olarak bilinmektedir.



Kuzu Göbeği Türkiye'de Nasıl Yetiştirilir?



Doğada rahatça bulunabildiği için Kuzu Göbeği yetiştiriciliğinden çok toplanması yapılmaktadır. Ancak bu işlem tehlikeli olabileceği için özel yetiştirilme alanları da oldukça yaygındır. Akdeniz ve Ege kıyılarında özellikle yetiştiriciliği kontrollü bir şekilde yapılmaktadır.