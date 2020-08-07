Kuvars Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Kuvars Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Kuvarsın birçok çeşidi bulunuyor. Hatta sitrin, ametist, krizopraz kendi adlarıyla anılan kuvars çeşitleridir. Kuvarslar genellikle kristal yapıdadırlar. Doğada genellikle beyaz renkte bulunmalarına rağmen sarı, pembe, mavi, kahverengi, siyah ve yeşil gibi renkleri de bulunuyor.

Kuvars Taşı Nedir?

Oksijin ve silikon elementlerinin volkanik kayaçlarda ve çevresinde oluşturduğu doğal taşlara kuvars deniliyor. Yapısı kristallerden oluştuğu için kuvars kristali olarak da bilinir. Yerkürede en yaygın bulunan doğal taşlardandır. Mevcut doğal taşlardan farklı olarak çok sert ve dayanıklıdırlar. İklim ve çevre koşullarından kolay kolay etkilenmez.

Kuvars Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Dünya’nın birçok ülkesinde kuvars taşına rastlanabilir. Bütün iklim koşullarında oluşabilme özelliği vardır. Birçok ülkede kuvarsa rastlanmasına rağmen kuvars en yaygın olarak Brezilya ve Madagaskar’da bulunur. Nadir bulunan ve dünyanın en değerli taşlarından olan mavi kuvarsın en zengin yatakları Brezilya’da bulunuyor.

Afrika ülkelerinde de zengin kuvars yatakları bulunuyor. Bu ülkelerde doğal olarak çıkarılan kuvarslar işlenerek diğer ülkelere satılıyorlar.

Türkiye’de ise kuvars daha ziyade Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Aydın ve Balıkesir bölgelerinde çıkarılıyor. Buralarda daha ziyade dumanlı kuvars ve ametist çeşitleri bulunuyor.

Kuvars Taşı Nasıl Anlaşılır?

Renklerin derinliği, damarlar, sertlik, tonlamalar, ışık oyunları, buğu, çizgiler gibi özellikler gerçek kuvars taşını anlamada yardımcı olacaktır. Kuvars her ne kadar doğada bolca bulunup, vitrin ve tablaları süslese de bunun sahtesi yapılabiliyor.

Kuvars taşları genellikle işlenip, öyle satıldığından cam yüzeye sürterek deneyebilirsiniz. Gerçek kuvars iyi işlenmişse camı çizecektir. Ayrıca ısıya hafifçe tutup, boya olup olmadığını da anlayabilirsiniz.

Kuvars Taşı Özellikleri

1) Doğada en yaygın bulunan doğal taşlardandır. Bütün iklim koşullarında oluşabilirler.

2) Çok sert ve dayanıklı bir yapıya sahiptirler.

3) İnşaat sektöründen alternatif tıbba kadar çok geniş bir kullanım alanda kullanılıyorlar.

4) doğada genellikle şeffaf halde bulunmalarına rağmen, sarı, pembe, mavi, kahverengi, siyah ve yeşil gibi renkleri de bulunuyor.

5) Kristal bir yapısı vardır.

6) Tedavi edici özelliği vardır.

Kuvars Taşı Faydaları

Kuvars taşı, sanayi, inşaat, cam, yapı izolasyonu, aksesuar sektöründe yaygın olarak kullanılmakla birlikte alternatif tıp alanında da kullanılıyor. Taşın tedavi edici özelliğinin keşfedilmesi üzerine yüzyıllardır tedavi amaçlı olarak da kullanılıyor.

1) Kişi aksesuar veya takı olarak üzerinde taşıdığında öfkeden, korkudan, kıskançlıktan ve suçluluktan korunuyor.

2) Bedeni negatif düşünce ve enerjiden arındırıp, temizleyerek ruh ve beden dengesi sağlar.

3 )Elde taşındığında veya bileğe takıldığında stresten korur.

4) Sinir sistemini dengeleyerek, kişide bir rahatlama ve huzur hissi oluşturur.

5) Taşı üzerinde taşıyanlarda özgüven gelişmesi ve sezgi kuvveti oluşur.

6) Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde etkilidir.

7) Özellikle konsantre olmada ve karar almada zorluk yaşayanlar için oldukça etkilidir. Konsantrasyon sağlamada yardımcı olur.

8) Pozitif enerji yaydığı için kişinin aşk hayatı olumlu yönde gelişir. Afrodizyak etkisiyle güçlü bir cinsel hayat sağlar.

9) Ortamda bulunan radyasyon ve kötü enerjiyi emerek, ortamı temizler.

10) Doğal bir baş ağrısı kesicisidir.

11) Pembe kuvars, akciğer, böbrek ve kalp için faydalıdır. Bu taş ametist taşıyla birlikte kullanıldığında kalbi korur.

12) El, ayak rahatsızlıklarına ve kramplara karşı etkilidir. Kan dolaşımını düzenleyip, kan hastalıkları riskini azaltır.