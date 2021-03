Kütük Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Kütük Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Son dönemlerde özellikle basında çıkan en yaygın mantar çeşitleri arasında kütük mantarı geliyor. Bu mantar kütük üzerinde yapılan yetiştiricilik ile beraber istiridye mantarının yetiştirilmesidir. Tabii kendiliğinden doğal ortamında da yetişmesi ile beraber, bu mantarın zehirli olup olmadığı ya da yenip yenmeyeceği merak konusu haline geldi.



Kütük Mantarı Nedir?



Birçok farklı isimle anılan kütük mantarı, aynı zamanda istiridye veya kavak mantarı olarak da ifade edilir. Özellikle görüntüsü istiridyeye benzediği için bu şekilde isim üzerinden ele alınır. Oldukça hoş bir kokusu bulunan ve damak tadına uyumlu bir mantar olması ile beraber, özellikle besin değeri ile son yıllarda Türkiye'de ilgi görmüş mantarlar içerisinde yer almaktadır. Bu sebepten dolayı kütük üzerinde yetiştiriciliği ile ön plana çıktığını söylemek mümkün.



Kütük Mantarı Nerede Yetişir?



Kütük mantarı daha çok kayın ve kavak ağaçlarının diplerinde yetişen bir mantar türüdür. Bu sebepten dolayı doğada kendiliğinden sık ormanlık alanların için de yetiştiğini dile getirmek mümkün. Tabii kültür mantarı olarak da yavaş şekilde yetiştirilen ve yaygın kullanılan mantar çeşitleri içerisinde yer alır.



Kütük Mantarı Nerede Bulunur?



Kütük mantarı Türkiye üzerinden bakıldığı vakit birçok farklı bölgede bulunur. Özellikte her türlü şarta dayanıklı olması ile beraber kolayca yetişen bir mantar türüdür. Daha çok ormanlık alanlarda kayın ve kavak ağaçlarının diplerinde yer alır. Tabii ayrıca kütük üzerinden yetişen bir mantar olması ile beraber, amatör şekilde pek çok kişinin yetiştirebildiği bir mantardır. Bu sebepten dolayı semt pazarlarında ya da marketlerde de bu mantarı bulmak mümkün.



Kütük Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Son dönemlerin en popüler mantar çeşitleri arasında yer alan kütük mantarının zehirli olup olmadığı merak ediliyor. Kütük mantarı zehirli olmayan mantar çeşitleri içerisinde yer alır. Aynı zamanda istiridye mantar olarak da bilinen bu mantar, oldukça lezzetli bir tada sahiptir. Kendine has kokusu ve lezzeti ile beraber birçok farklı yemekte kullanılan bir mantar türü olduğunu dile getirmek mümkün.



Kütük Mantarı Faydaları



Kütük mantarı özellikle faydaları ile beraber öne çıkan ve çok fazla değerlendirilen mantar türleri arasında geliyor.



- Birçok kanser türü ile beraber alzheimer hastalığının tedavi konusunda oldukça etkilidir.

- Önemli oranda B1 ve B2 vitamini içerir.

- Tansiyon sorunu tedavi edici bir yiyecektir.

- Obezite, tansiyon ve şeker hastaları için tedavi edici bir etkisi bulunur.

- İçerdiği mineraller ve vitaminler ile önemli bir bağışıklık sistemi yaratır.

- Kan dolaşımını düzenler ve damar tıkanıklığını giderir.

- Anemi düşmanıdır.



Bu şekilde daha oldukça fazla sayıda faydasını bulunduğunu dile getirmek mümkün.



Kütük Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Kütük Mantarı Yetiştiriciliği



En önemli konular içerisinde kütük mantarının nasıl yetiştirileceği geliyor. Herhangi bir kimyasal madde ve gübre kullanmaya gerek olmadan, kültür ortamında rahatlıkla yetiştirilebilen bir mantar türüdür. Üstelik kompost fermantasyon ve örtü toprağı kullanılmadan, direkt olarak bir kütük üzerine yerleştirmek suretiyle yetiştirilir. Günümüzde hem profesyonel olarak hem de amatör şekilde yetiştirilen bir mantar türüdür.



Kütük Mantarı Özellikleri



Kütük mantarı kültür olarak yetiştirilen en önemli mantarlar içerisinde yer alır. Özellikle kendini has aroması ve lezzeti ile beraber pek çok farklı yemekte kullanılır. Diğer yandan ayrıca kendiliğinden doğal ortamda yetişen, dünya çapında yaygın kullanılan mantarlardan biridir.