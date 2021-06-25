Kusursuzluk Ölçütü Altın Orana Nasıl Sahip Olunur?

Yüz bölgesinde var olan ya da zaman içerisinde oluşan asimetriler kişilere memnuniyetsizlik ve beraberinde psikolojik sorunlar getirebilir. Var olan asimetri sorunlarının ortadan kaldırılması ve kişilerin altın orana sahip bir yüze sahip olması için profiloplasti yöntemi uygulanmaktadır.

Profiloplasti yönteminde burun, çene, dudak, alın ve yüz bölgesinin tüm detayları birbiri ile uyumlu hale getirilir. Profiloplasti yönteminde en önemli adım detaylı muayene ve hekim ile danışan arasındaki iletişimdir. Detaylı muayenenin ardından hekim muhtemel sonucu en iyi şekilde danışanına aktarmalı ve danışan aklına takılan bütün detayları öğrenebilmelidir.

Detaylı muayene esnasında yüz yapısı ve asimetriler tespit edilir ve altın orana göre nasıl olması gerektiği belirlenir. Tüm işlemler altın orana göre yapılacağı için mutlaka alanında uzman ve daha önce profiloplasti tecrübesi olan hekimler tarafında yapılmalıdır.





Tek seferde altın orana uyumlu yüze sahip olabilirsiniz



Var olan asimetrilerin düzeltilmesi için uygulanacak işlemlerin doğru sıra ve şekilde yapılması önemlidir. Tüm yüzü kapsayan bir işlem olduğu için tüm bölgeler dengeli ve birbiri ile uyumlu olmalıdır. Gelişen teknoloji sayesinde yüz santim santim incelenerek oranlanabilir.



Genellikle profiloplasti yönteminde yapılan uygulamalar ise; burun ameliyatı, çene ameliyatı, dolgu, kaş kaldırma, göz kapağı estetiği, alın ve elmacık kemiği ameliyatlarıdır. Hangi uygulamaların yapılacağına ise uzman hekim ve danışan birlikte karar vermelidir.Kombine ameliyat süreci olduğu için kişinin genel sağlık durumunun iyi olması ve 18 yaşından büyük olması gerekir. Kişiler sadece kendi isteklerine göre işlemi yaptıramazlar, uzman doktor tarafından teşhis konması gerekir.