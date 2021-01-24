Kusursuz Fondöten İçin Beauty Blender Nasıl Kullanılır?

Makyaj süngerini su ile ıslatın

Beauty blender'ı kullanmanın ilk adımı, onu suya batırmaktır. Mümkün olduğunca çok su çekmesine ve şişmesine izin verin. Şişmiş bir makyaj süngeri her zaman harika kullanım sunar.

Fazla suyu sıkın

Makyaj süngerini ıslattıktan sonra, birkaç dakika beklemeli ve ardından fazla suyu sıkmalısınız. Süngerin ıslanıp şişmesi kadar makyajınızın üzerine su damlatmaması da çok önemli. Bu yüzden su çekmesini bekleyin ve ardından hafifçe sıkıp fazla suyu atın.

Fondöteni elinize sıkın

Fondöten uygularken direkt olarak yüze sürmek doğru değildir. Bu, kusursuz bir görüntünün aksine neden olur. Bunun yerine ürünü elinizin üzerine ya da temiz bir alana sıkın. Makyaj süngerini elinizin üzerinden fondötene batırarak uygulayabilirsiniz.

Süngeri cildinizde zıplatın

Fondöten sürerken makyaj süngerini kullandığınız teknik çok önemlidir. Süngeri yüzünüzde sürüklemek yerine cildinizde zıplatın. Beauty blender'ı elinizdeki fondötene batırın, yüzünüze dokundurup çekin, yani zıplatın. Ürünün çok daha iyi yayıldığını göreceksiniz.

Küçük alanlar için sivri ucu kullanın



Beauty blender'ların bir büyük ucu ve bir de küçük ucu vardır ve bu tesadüf değildir. Büyük ucu yanaklarınızı ve alnınızı fondöten ile kapatmak için kullanılırken, gözünüzün altındaki ve burnunuzun etrafındaki ulaşılması zor bölgeler için küçük ucu kullanmalısınız. Bu şekilde, asla bir noktayı kaçırmayacaksınız.

Hataları silmek için makyaj süngerini sürükleyin



Makyajınızı bir şekilde bozarsanız, güzellik blenderinizi zıplatmayı bırakıp sürüklemeye başlamalısınız. Sürüklediğinizde, bir silgi gibi davranacak, bu da allık veya fondöten çizgilerinin kaybolmasını sağlayacak.