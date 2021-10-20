Küstüm otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Küstüm otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Küstüm otu, saksı içerisinde yetiştirilen bitkiler içerisinde yer alıyor. Küstüm çiçeği olarak da adlandırılan bitki, kendisine dokunulmaktan hoşlanmayan bitkilerden birisidir. Kendisine dokunulduğu zaman yapraklarını kapatır.

Küstüm Otu Nedir?

Küstüm otu, ince uzun yapraklara sahip olan ve saksı içerisinde yetiştirilebilen bitkilerden biridir. Boyu 1,5 metreye kadar ulaşabilen küstüm otu, Brezilya kökenlidir. Humus açısından zengin olan topraklarda gelişim göstermesi daha kolaydır. Ömrü ortalama 7 yıldır. Nemli ve sıcak havayı seven küstüm otu, saçaklı kök yapısına sahip bitki türüdür.

Küstüm Otu Ne İşe Yarar?

Küstüm otu sağlık açısından pek çok yarara sahiptir. Yaraları iyileştirici etkileri bulunan küstüm otu bu bakımdan yüzyıllardır kullanılıyor. Alternatif tıbbın vazgeçilmezlerinden biri olan küstüm otu, böcek ısırıklarını iyileştirmede yararlara sahiptir.

Küstüm Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Küstüm otu sıcak ve nemli bölgelerde kolayca yetişebilen bitkidir. Küstüm otu Brezilya kökenli olduğundan bu ülkede daha çok bulunur.

Küstüm Otu Hangi Mevsimde Olur?

Küstüm otu Mayıs veya Haziran aylarında açılmaya başlar. Ekim ortasına kadar devam eder. Yaz aylarında açılmaya başlayıp sonbaharda çiçeklerini döker.

Küstüm Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Küstüm otu saksı içerisinde veya bahçede yetiştiriciliği mümkün olabilen bitki türüdür. Humus yapılı topraklarda çok daha kolay yetişir. Toprağının nemli olmasına özen gösterilirse yetiştiriciliği mümkündür.

Küstüm Otu Nasıl Kullanılır?

Küstüm otu diğer bitki türlerinde olduğu gibi kurutulduktan sonra kaynatılarak içilebilir. Kaynatılarak içildiğinde birçok faydası alınabilir.

Küstüm Otu Kullanımı

Küstüm otu kurutulduktan sonra kullanımı basittir. İlk olarak 1 bardak sıcak su kaynatılır. İçerisinde 1 çay kaçığı kadar küstüm otu eklenir ve demlenmeye bırakılır. Her ek 1 bardak için 1 çay kaşığı daha küstüm otu eklenebilir.

Küstüm Otu Faydaları Nelerdir?

Çok fazla idrara çıkan bireylerde kullanıldığında, bu durumu düzelttiği söylenebilir. İdrar yollarını düzeltmede yardımcıdır.

Adet kanamalarının aşırı olmaları durumunda kullanılarak durdurulması mümkün olabilir. Alternatif tıpta bu amaçla kullanılmıştır.

Kalıcı bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte zehirli ısırıklarda kullanılabildiği söylenir. Yılan ısırıklarında küstüm otu kullanılabilir.

İshali durdurmaya yardımcı olan küstüm otu, saç dökülmesine ve kelliğe iyi gelir.

Küstüm Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Küstüm otunun bilinen birçok yararı bulunur. Bunlardan en önemlisi sindirim düzenleyici etkisinin olmasıdır. Bunun yanında aşırı yorgunluklara iyi geldiği söylenebilir

Küstüm Otunun Zararları Var mıdır?

Bitkiler önemli faydalara sahip olabildikleri gibi bilinçsiz kullanımdan dolayı yan etkiler gösterebilirler. Küstüm otunun yanlış kullanımı sağlık için bazı zararlar doğurabilir.

Aşırı tüketimi kabızlık sorununa neden olabilir.

Mide bulantıları görülen yan etkilerinden birisidir.

Hamile kişilerin ve emzirenlerin tüketmeleri önerilmeyen bir durumdur.

Kronik bir rahatsızlığı bulunanların doktorundan izin aldıktan sonra tüketmeleri gerekir.

Aşırı tüketimi bazı baş ağrılarını ortaya çıkabilir. Aşırı uyku durumu aşırı kullanım sonrasında ortaya çıkabilen durumdur.

Küstüm otu kullanmadan önce mutlaka doktorunuza bilgi vermelisiniz. Bitki kullanımında bu hususu atlamamanız sağlığınız için önemlidir.

Küstüm Otu Nerede Satılır?

Küstüm otunun bulunduğu yer aktar dükkanlarıdır. Aktar dükkanlarında bulunmadığı zamanlar olabilir. Bu durumda internet ortamında bulunabileceği söylenebilir. Küstüm otunu diğerlerinde olduğu gibi güvenli aktarlardan ve web sitelerinden almak gerekir. Aksi durumlarda sorunlar yaşanabilir.