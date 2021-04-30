Küstüm Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Küstüm Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Küstüm çiçeği; saksı içerisinde yetiştirilen çiçeklerin içerisinde yer alır. Küstüm çiçeği, aynı şekilde küstüm otu şekilde bilinir. Küstüm çiçeği; dokunulmaktan hoşlanmayan çiçekler şeklinde bilir. Dokunulduğu zaman yapraklar kapanır. Ardından kendi kendine açılır. Küstüm çiçeği bakımı çok zor olmayan çiçeklerin içerisindedir.

Küstüm Çiçeği Nedir?

Baklagiller familyasının Mimosa türüne bağlı, Mimosa Pudica, Türkçe dilinde küstümotu, küstüm çiçeği, dokunma bana çiçeği gibi adları bulunmaktadır. Çok senelik ancak kısa ömürlü bir bitkidir. 6 yıl kadar yaşayabilir. Soğuk havayı sevmeyip, dayanamadıkları için genel olarak senelik, mevsimlik şekilde yetiştirilmektedir. Tohumdan yetişmeleri oldukça hızlıdır. Çiçeğin anavatanı, Orta ve Güney Amerika'nın kuzeyinde yetişir.

Küstüm çiçeğinin çiçekleri pembe, tüylü ponponlar gibi eşsiz görünüme sahiptir. Yeni gelişmiş dalları, yukarı doğru gelişerek, ardından dik duramayıp yana doğru yön değiştirirler. Doğada yerde sürünücü şeklinde gelişen bir bitki türüdür. Saksılarda yetişebilen bu çiçek, değnek dikip bağlanmalı veya sarkıcı şeklinde yetiştirilmelidir.

Küstüm Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Küstüm çiçeği; yaz mevsiminin sıcak aylarını ve güneş alan yerleri sevmesinden ötürü, sürekli ve toprağı kuru kalmayacak biçimde sulamasının yapılması önemlidir. Sonbahar mevsimine doğru, dayanıklı şekle sahip olan küstüm çiçeği eve alınabilir. Küstüm çiçeğinin kendisine has savunma mekanizması bulunur. Bitkinin yapraklarına dokunulduğu zaman yaprakları ve sapı içe doğru eğilir. Aynı hareket yeniden yapıldığında, gövdesinin üstünden dikenlerini ortaya çıkarır. Bunun sayesinde bitki, zararlı böcekleri kaçırabilir. İnsan vücudunda olduğu üzere, sinirli bir yapısı bulunur. Bu sinirleri ile dokunulduğu zaman kendisini kapatır. Kendini korumak adına oluşturduğu savunma mekanizması olarak belirtilebilir. Yağmur yağdığı zaman kırılmamak adına kendisini kapatarak, koruyan bir bitki türüdür.

Küstüm Çiçeği Nasıl Ekilir?

Küstüm çiçeği; tohum ile kolay bir şekilde yetiştirilen bir bitki türüdür. Tohum ekilmeden önce birkaç tane işlem yapmak önemlidir. İlk önce yaklaşık olarak 50 derece sıcaklıktaki suyun içerisinde suda bekletilmesi gerekir. Beklemiş olan tohumlar ıslak olmayacak biçimde nemli toprağın içine konur. Ardından jelatin ya da poşet yardımıyla filizlenmesinin hızlandırılması adına saksının üstü kapatılır. 21 gün boyu, filizlenmesi beklenmektedir. Aydınlık ve sıcak yerde işlem gerçekleştirilirse, daha hızlı filizlenir. Filizlenen çiçekler, ideal büyüklükte, ayrı olan saksılara aktarmak gerekmektedir.

Küstüm Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Küstüm çiçeği; tohum veya çelik ile çoğaltılabilmektedir. Tohumlar yüzeye yakın biçimde ekilmelidir. İlkbahar ayları ortasında ekilmesi idealdir. Serin havalar olduğunda ekilmesi, filizlenmesinin güçlenmesine neden olacaktır. Bu yüzden havaların ısınmasıyla beraber filizlendirilmesi uygun olacaktır. Çelikle de çoğaltmak oldukça kolaydır. Yan dalları doğrudan toprağa ekilmesi yeterli olacaktır. Geniş bir alana dikilirse oldukça hızlı yayılır.

Küstüm Çiçeği Nasıl Sulanır?

Küstüm çiçeğinin sulanması adına toprağın kesinlikle kuruması önemlidir. Toprak kurumadan sulanması, çiçeğin çürümesine neden olur.

Evde Küstüm Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evet yapılabilir.

Küstüm Çiçeği Anlamı

Halk dilinde; küstüm otu şeklinde de isimlendirilen küstüm çiçeği, bir çalı bitkisi olarak belirtilebilir. Dokunulduğu zaman yapraklarının kapanmasından ötürü, halk dilinde bu çiçeğe küstüm çiçeği adı verilmiştir. Küstüm çiçeğine dokunulduktan hemen sonra yapraklarının kapanmasından ötürü belirli bir süre yaprakları kapalı bir biçimde durmaktadır.

Küstüm Çiçeği Latincesi

Küstüm çiçeğinin Latincesi; Mimosa pudica'dır.

Küstüm Çiçeği Özellikleri

Küstüm çiçeğinin özellikleri;

- Küstüm çiçeğinin saçaklı kök yapısına sahip bir bitki olduğu söylenebilir.

- Brezilya kökenine sahiptir.

- Sıcak ve nemli iklimlerde yetişen bir çiçek türüdür.

- Küstüm çiçeğinin boyu 1.5 metreye dek ulaşabilmektedir.

- Temas edilmesi halinde turgorin isminde kimyasal bir maddeyi salgılar.

- Humuslu ve zengin topraklarda daha kolay ve hızlı yetişmektedir.

- Küstüm çiçeği, yuvarlık başçıklarda yer alır.

- Turgorin maddesi salgılandıktan sonra yaprak kısmı suyla dolar.

- Yapraklar dokunulduktan sonra kapanarak büzüşür.

- Bitkinin yaprakları, dış etmenlere karşı çok narindir.

- Küstüm çiçeğinin ömrü yaklaşık 6 senedir.

Küstüm Çiçeği Faydaları

Küstüm çiçeğinin, yaprakları açılıp kapanmasından ötürü kimi doğa olaylarını önceden keşfettiği tahmin edilmektedir. Bilhassa deprem anında, sarsıntılardan ötürü küstüm çiçeğinin yaprakları deprem öncesinde kapanır. Bundan ötürü de küstüm çiçeğinin depremi önceden haber veren çiçek olduğu bilinir. Küstüm çiçeği, bu yüzden bazı bölgelerde deprem çiçeği şeklinde de isimlendirilmektedir. Bunun dışında küstüm çiçeğinin bilinen başka bir faydası yoktur. İnsan sağlığına herhangi bir faydasının olduğu belirtilmemektedir.