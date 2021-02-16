Kuşkonmaz Nasıl Yetişir? Kuşkonmaz Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Birçok bölgede yabani bir şekilde yetişebilen kuşkonmaz lezzetli bir bitki olmasının yanında insan sağlığı açısından da çok değerli olmaktadır.



Kuşkonmaz Nasıl Yetiştirilir?



Kuşkonmaz yetiştirmek için gerekli şartlar ve nasıl yetiştirilmesi gerektiği şu şekilde açıklanabilir:

İklim koşulları açısından bakıldığında çok da seçici bir sebze olmadığı gözlemlenmektedir. Çünkü dünyanın birçok bölgesinde yetiştiriciliği yapılabilmektedir.

İklim olarak seçici olmamasına rağmen, hasat döneminde az yağışlı veya hiç yağış olmayan iklimlerde yetiştirilmesi uygun olmaktadır.

Kuşkonmaz yetiştiriciliğinin bir diğer avantajı ise karakteri hafif olan topraklarda dahi yetiştirilmeye uygun olmasıdır. Bu tür toprakların gerekli gübremeleri yapılması şartı bulunmaktadır.

Diğer bir yandan kuşkonmazları ağır toprakta yetiştirmek çok daha riskli olmaktadır.

2-3 metrelik derinliklere ekilmesi gereken kuşkonmazlar pençe adı verilen fidelere sahip olmaktadır.

Pençelerin dikimi ise dekar başına 50 metrekarelik soğuk yastıklara yapılmaktadır. Bu karelerin içerisine ise 10*10 cm kare biçiminde ekim alanlarının hazırlanması gerekmektedir.

Eğer tohumdan yetiştirilmesi planlanıyorsa tohumların çimlenme süreleri3-4 haftayı bulmaktadır. Çimlenmede problem yaşanmaması için derinliklerinin 2-3 cm olmaları gerekmektedir.

Tohumların üzerine organik besin açısından zengin olan harçların örtülmesi gerekmektedir.

İlk yıl içerisinde bitki yaklaşık olarak 30 cm boyuna ulaşır. Sonbahar aylarında sararan bitki kışı ise kuru olarak geçirmektedir.

Dikim zamanı geldiğinde yani ilkbaharda ise pençeler köklerinden sökülmektedir. Toprağın üzerinde kalan kurumuş kısımlar ise kesilmelidir.

Pençelerin taç kısımlarında bulunana sürgünler pençenin dikime hazır olduğunun işareti olmaktadır.

Ekimin yapılması için toprağın 50 cm derinliğinde sürülmesi gerekmektedir. İkinci sürme işlemi ise 35-40 cm derinliğinde olmaktadır. 2. sürümden sonra tarla ekmeye hazır hale gelmektedir.

Hazırlanan karıklara dikim yapılmadan önce gübreleme yapılması gerekmektedir.

Dikimden sonra pençeler 5 cm kalınlığında sırt ile örtülmelidir.

Kuşkonmaz Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?



Özel bir iklim ve toprak türüne ihtiyacı olmaması kuşkonmazı dünyanın birçok bölgesinde yetiştirmeye imkan sağlamaktadır. Kuşkonmazın yetiştiği ülkelerden birisi de Türkiye olmaktadır. Ülkemizde ekimine son dönemlerde başlanmıştır. Ancak ekonomik getirisi yüksek olduğundan dolayı devlet çiftçileri bu konuda teşvik etmekte ve gerekli yardımlarda bulunmaktadır. Türkiye'de en çok yetiştirilen iller ise Muğla, Manisa ve Aydın olmaktadır.