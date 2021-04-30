Kuşkonmaz Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kuşkonmaz Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Kuşkonmaz çiçeği bulunduğu ortama ayrı bir güzellik kazandıran çiçek türleri arasında yerini alıyor. Her çiçek türünde olduğu gibi bu çiçek türü de kullanıldığı ortamların dekorasyonlarına olumlu yönde önemli bir katkı sağlıyor.

Kuşkonmaz Çiçeği Nedir?

Kuşkonmaz çiçeği, ana yurdu Batı ve Güney Afrika bölgeleri olan bir çiçek türüdür. Kuşkonmaz çiçeğinin yaprakları iğneye benzeyen ve ince tül biçimindedir. Bu bitki bulunduğu ortama farklı bir atmosfer kazandırır. Doğada pek çok çeşidinin varlığı söz konusu olan bir çiçek olup ofis, ev iş yerleri gibi çeşitlilik gösteren yaşam alanlarının dekorasyonuna önemli katkı sağlamak amacıyla kullanılan bitkilerdendir. Ayrıca oldukça uzun bir ömre sahip olup dayanıklı bir yapısı olan bitkilerdendir.

Kuşkonmaz Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Kuşkonmaz çiçeği bakımında gün ışığının önemi oldukça büyüktür. Ancak direkt gün ışığına maruz kalmaması gerekmektedir. Aydınlık olan yerler bu bitkinin yapraklarının parlak ve canlı kalması için oldukça önemlidir. Az ışık aldığında ise kuşkonmaz çiçeği yeteri kadar besin alamaz ve bu durumdan olumsuz etkilenir.

Kuşkonmaz Çiçeği Nasıl Ekilir?

Kuşkonmaz çiçeği tohumları ekilerek de bu bitkinin çoğalması mümkün hale gelebilmektedir. Bunun için bitkinin meyvelerinden elde edilen tohumların uygun bir saksıdaki toprağa hafifçe gömülerek ekimi yapılır. ardından can suyu verilerek toprağı nemlendirilerek güneşin ısıtması sayesiyle birlikte tohumlar çimlenir.

Kuşkonmaz Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Kuşkonmaz çiçeğinin çoğaltılması işleminin yapılabilmesi için bitkinin köklerinden ayırma yönteminden faydalanılır. Bu yöntemin uygulanmasında bitki köklerinden ayrılarak ufak bir saksıya dikilerek sulama ve bakımına devam edilmesiyle gerçekleştirilir.

Kuşkonmaz Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Kuşkonmaz çiçeği yaz sonunda mini mini çiçek açan bir bitkidir. Bu açan çiçeklerin en az yarısı meyveye dönüşür. Kuşkonmaz çiçeğinin meyveleri kuru nohuttan daha küçük boyutta olup yuvarlaktır. İlk olarak yeşil renkli olup ilkbahar başına kadar olgunlaşma gösterir ve kararırlar. Kararmış kuşkonmaz meyveleri elle ezildiğinde ortaya çıkan çekirdekler bu bitkinin tohumlarıdır.

Kuşkonmaz Çiçeği Nasıl Sulanır?

Kuşkonmaz çiçeği, yaz aylarında haftada en az 2 kez, kış aylarında ise haftada 1 kez olmak üzere bitkinin bulunduğu saksının üstten sulanması gerekmektedir. Sulama yapılırken suyu tüm toprağa ulaşmasına dikkat edilmesi büyük öneme sahiptir. Saksı tabağında biriken su var ise bu suyun dökülmesi önemlidir. Sulamada temel kural ise bitkinin toprağı kurudukça su verilmesine önem verilmesidir.

Bitkinin bakımında bir diğer önemli unsuru ise çiçeğin kesinlikle toprağının uzun süreler kuru bırakılmamasıdır. Bunun için toprağın çok fazla kuru kalmasına izin verilmeden sulama yapılmasıdır. Hava akımına karşı dayanıksız bir bitkidir. Bu sebeple kapı ağzı ve pencere gibi açılan ve rüzgar alan yerlerde bulundurulmamalıdır.

Kuşkonmaz çiçeğinin dallarının üzerinde açan çiçekler solup gittikten sonra tekrara çiçek açması için solan yaprakları kesilerek budanmalıdır. budama yapılan bölümlerin ise soğuk silikon, mum veya yakıcı olmayan yapışkanlar kullanılarak kapatılması gerekmektedir.

Kuşkonmaz çiçeğinin toprak değişimi çiçeğin gelişimine bağlı olarak 3 yılda bir defa olmak üzere sıcak ayların başlangıcı olan Nisan ayında yapılması uygun olur. Toprak seçiminde ise humuslu ve lifli toprak kullanmak bitki için uygundur.

Evde Kuşkonmaz Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Kuşkonmaz çiçeği hem sksıda hem de bahçede yetiştirilebilir türden bitkiler olduklarından ve bakımlarının da zahmetli olmayışı sebebiyle evde kuşkonmaz yetiştiriciliği yapılabilecek nitelik barındırır.

Kuşkonmaz Çiçeği Latincesi

İğne ve tül formunda yapraklarıyla bulunduğu ortamları güzelleştiren ve çok hoş görünen kuşkonmaz çiçeğinin diğer Latince adı "Asparagus" olarak bilinmektedir. Tüle benze yapraklı kuşkonmaz çiçeği eşsiz güzelliği ile süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.

Kuşkonmaz Çiçeği Özellikleri

Kuşkonmaz çiçeği gerek görünümü gerekse ortama sağladığı ferahlık bakımından oldukça etkileyici bir bitki olarak karşımıza çıkıyor. Bu doğrultuda kuşkonmaz çiçeğinin kendisine özgü özellikleri dikkat çekiyor. İşte kuşkonmaz çiçeğinin özellikler:

- Liliaceae (zambakgiller) ailesine mensup bir bitkidir.

- Kuşkonmaz çiçeği, yenebilen bir bitki değildir.

- İnsanlar ve hayvanlar tarafından tüketilmesi durumunda hafif toksik etkisi sağlar.

- Bitkinin kendisi yahut meyvelerinin yenilmesi durumunda ishal, kusma ve karın ağrısı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

- Bitkinin cilt ile temasında nadiren de olsa alerjik reaksiyonlar görülebilir.

- Diğer tüm saksı çiçekleri gibi havayı temizleme konusunda etkilidir.

- Dantelli hoş görünümünden dolayı iç mekan dekorasyonunda güzel bir görüntü ortaya koyar.

- Fazla bakım gerektirmeyen bir çiçek türü olmasından dolayı evde yetiştirmek için ideal bir tercihtir.

- bitki için uygun koşullar oluştuğunda boyu 3 metreye kadar büyüyebilir.

- Kuşkonmaz çiçeğinin sararması ve kuruması genellikle bulunduğu ortamda nemsiz kuru bir hava olduğuna alamet eder.

Kuşkonmaz Çiçeği Faydaları

Kuşkonmaz çiçeği, kullanıldığı ortamlara güzellik katması amacıyla kullanılan bir süs bitkisidir. İçerdiği toksit madde sebebiyle tüketilmesi durumunda sağlığı olumsuz etkileyen sonuçların ortaya çıkması söz konusudur.