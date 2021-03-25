Kuşburnu Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kuşburnu Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Kuşburnu ağacının meyvesinin içi tüylüdür. Bu meyve, C vitamini bakımından en zengin meyveler arasında yer alır.

Kuşburnu Ağacı Nedir? Kuşburnu Ağacı Hakkında Bilgi

Kuşburnu ağacı, gövde, kök, dallar, çiçekler, yapraklar ve meyveler olarak beş bölümden oluşur. Kuşburnu ağacı, çok kuvvetli ve sağlam bir kök yapısına sahiptir. Hem saçak hem de kazık kök yapısına sahip olan kuşburnu ağacının üç metreye kadar derine inen kazık kökleri ve yüzeye yayılan saçak kökleri bulunur. Aynı zamanda bu ağacın kökleri hastalıklara ve zor şartlara karşı oldukça dayanıklıdır.

Kuşburnu ağacının gövdesinin ince olmasına rağmen çok dayanıklıdır ve gövdesinde dol miktarda diken vardır. Kuşburnunun gövdesi ağaç tipi değil de ocak tipidir. 3 yıl içinde bir santimetre köke ulaşır. Ağacın ideal kalınlığına ulaşabilmesi için ise çok uzun yılların geçmesi gerekir. Bu da kalınlaşmayı geciktiren önemli bir faktördür. Kuşburnu ağacının yaprakları ise, elips yapraklarıdır.

Kuşburnu Ağacı Latince İsmi

Gülgiller familyasından olan Kuşburnu ağacının Latince ismi, Rosa canina'dır.

Kuşburnu Ağacı Özellikleri

Kuşburnu ağacının yaprakları, dişli bir yapıya sahiptir. Üç ya da beş yaprakçıklı yapraklar çıkarır. Yaprakları ise mat ve yeşil renktedir. Yaprakların arası ise sık ve dikenlidir. Mart ayında açılıp kış aylarında dökülen yaprakları oldukça hassastır. Kuşburnu ağacının çiçekleri ise, çift evcikli ve 5 taçtan oluşur. Hoş ve aromatik bir tadı olan kuşburnu ağacının çiçekleri ise, beyaz, koyu ve uçuk pembe renktedir. Kuşburnu ağacının meyveleri ise yumurtamsı ve yuvarlak bir şekildedir.

Meyvenin rengi ise parlak kırmızı renktedir. C vitamini bakımından oldukça zengin olan bu meyvenin içi tüylü ve kılçıklıdır. Aynı zaman hu meyvenin içinde 100 gram meyvenin içinde 2,5-6,2 mg. A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, 1700 mg. C vitamini, plavonitler, flavonitler, şeker, protein, Kalsiyum, Potasyum, Magnezyum, Sodyum, Fosfor bulunur. Meyvenin tadı mayhoş ama tatlı ve bir o kadar da lezzetlidir.

Kuşburnu Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Kuşburnu ağacı, sert geçen yerlerde ilkbahar mevsiminde dikilir. Kuşburnu ağacı özel bir bakım gerektirmez. Kuşburnu bahçesi kurmak için en ideal mevsim sonbahar mevsimidir. Kuşburnu ağacının yetişmesi için uygun şartların gerçekleşmesi gerekir.

Kuşburnu Ağacı Nerede Yetişir?

Kuşburnu ağacı, Kuzeybatı Afrika, Avrupa ve Batı Asya civarlarında çok sayıda yetiştirilir.

Kuşburnu Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Kuşburnu ağacının filizleri çok yoğun bir şekilde büyür. Zamanında temizleme ve düzeltme işlemi yapılmazsa birkaç yıl içinde dikenli çalılıklar büyür. Kuşburnu yeterince büyüyecek ve yeni sürgünler çıkaracak şekilde budanmalıdır.

Kuşburnu Ağacı Yaprak Döker mi?

Kuşburnu ağacı, kış aylarında yaprak diker ve yaz aylarının gelmesi ile yeniden yaprak çıkarır.

Kuşburnu Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Kumlu topraklarda yetişmeye uygundur. Ama kuşburnu ağacının en iyi humuslu topraklarda gelişim gösterdiği tespit edilmiştir. Kuşburnu ağaçları, emek, çaba ve çok fazla bakım gerektirmez. Yetişen kuşburnu ağaçlarının meyvesi yenebilir, meyvesi kurutularak çayı yapılabilir ve bunun dışında erozyon önleyici olarak kullanılabilir. Kuşburnu ağacı, arıcılıkta kaynak olarak ve gül anacı olarak da yetiştirilir.

Kuşburnu Ağacı Faydaları Nelerdir?

Kuşburnu meyvesinin solunum yolu hastalıklarında etkili olduğu biliniyor. Aynı zamanda nefes darlığından bronşite, öksürükten astıma kadar çok sayıda hastalığa iyi geldiği biliniyor. Şişkinlik ve ödem sorunu yaşayan kişilerin ise kuşburnu çayı içmesi öneriliyor. Kuşburnu, böbreklerin daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Kuşburnu Ağacı Hastalıkları Neler?

Kuşburnu ağacında başlıca görülen hastalıklar, yaprak hastalığı küllenme ve kırmızı örümcektir.

Kuşburnu Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Kuşburnu Ağacı Kullanım Alanları

Kuşburnu ağacının kırmızı renkte ve yumuşak etli yapıda olan kökleri çok sayıdaki kökleri, boya sanayisinde çok önemli bir yere sahiptir. Kuşburnu, bazı yararlı asitleri de içinde barındırır. Bu özelliği sayesinde sindirim sistemi hastalıklarında oldukça etkilidir. Kuşburnu bitkisi, cilt sağlığını korumaya da yardımcı olur. Hücre temizlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Sivilcelerin ve cilt sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar.