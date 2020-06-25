Kuruyan Dudaklar İçin Yumuşatıcı Etkili Maske Tarifi

Kuruyan dudaklar için maske tarifi

Malzemeler:

¼ aloe vera jeli

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Bir kaseye aloe vera jelini alın ve Hindistan cevizi yağını da ekleyerek iyice karıştırın. Karışımı uyumadan önce dudaklarınıza sürün ve gece boyunca temizlemeyin.

Sabah uyandığınızda maskenin emilmeyen kısmını silin. Karışımı bir kavanozda buzdolabında saklayabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı çatlakları onarırken, dudakları da nemlendirir ve yumuşatır.

Aloe vera jeli de iyi bir nemlendirici ve iyileştiricidir. Kuruyan dudaklarınızın onarılmasına yardımcı olur.