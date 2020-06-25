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GeriGüzellik Reçeteleri Kuruyan Dudaklar İçin Yumuşatıcı Etkili Maske Tarifi
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Kuruyan Dudaklar İçin Yumuşatıcı Etkili Maske Tarifi
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Kuruyan Dudaklar İçin Yumuşatıcı Etkili Maske Tarifi

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Kuruyan Dudaklar İçin Yumuşatıcı Etkili Maske Tarifi
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"Tıpkı cildimizin olduğu gibi dudaklarımızın da neme ihtiyacı var. Cildimiz içerdiği yağ bezleri sayesinde nemli kalır ancak dudaklarımızda ter ve yağ bezleri olmadığı için kurur. Dudaklarınız kuruduğunda sadece 2 malzeme ile hazırlanan bu harika tarifi uygulayabilirsiniz."

Kuruyan dudaklar için maske tarifi

Malzemeler:

¼  aloe vera jeli

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Bir kaseye aloe vera jelini alın ve Hindistan cevizi yağını da ekleyerek iyice karıştırın. Karışımı uyumadan önce dudaklarınıza sürün ve gece boyunca temizlemeyin.

Sabah uyandığınızda maskenin emilmeyen kısmını silin. Karışımı bir kavanozda buzdolabında saklayabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı çatlakları onarırken, dudakları da nemlendirir ve yumuşatır.

Aloe vera jeli de iyi bir nemlendirici ve iyileştiricidir. Kuruyan dudaklarınızın onarılmasına yardımcı olur.

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