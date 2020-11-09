Kuru şampuan doğru şekilde nasıl kullanılır?

Kuru şampuan nasıl kullanılır?

Kuru şampuanı kafa derinize yaklaşık 30 cm uzaklıktan püskürtmeniz önemlidir. Bu uzaklıktan uygulamak ürünün saçta kireçli izler bırakmasının önüne geçer.

Kuru şampuanı püskürttükten sonra birkaç dakika fazla yağı emmesini bekleyin. Ardından parmak uçlarınızla saç derinize hafifçe masaj yapın ve sonrasında saçınızı güzelce tarayın.

Tarama işlemi çok önemli çünkü kuru şampuan pudralı olduğu için iyice taranmazsa kepekli bir görünüme sebep olur. Bu şampuanı denedikten sonra saçlarını suyla yıkamak isteyenler de kafa derisini iyice yıkayıp kuru şampuanı arındırmalı. Aksi takdirde saç derisi hava alamaz bu da saçın dökülmesine neden olur.

Kuru şampuan uygularken yapmamanız gerekenler

Öncelikle her gün kuru şampuan kullanmamalısınız. Bu, zamanla saç derinizde hasara, saç dökülmelerine neden olabilir.

Öte yandan kuru şampuan uygularken bir anda çok fazla ürün kullanmamalısınız. Küçük bir dozla başlayın be yeterli gelmezse biraz daha sıkın. Çok fazla ürün kullanmak saçınızın mat görünmesine neden olur.

Kuru şampuan uygularken yapmamanız gereken diğer önemli hatalar ise masaj yapmayı atlamak ve saçları taramamak. Bu adımları atlamak saçınızın sönük ve kireçli görünmesine neden olacaktır.

Kuru şampuan ne zaman kullanılır?

Kuru şampuan genelde yağlı saçları arındırmak, canlı ve hacimli göstermek için kullanılır. Öte yandan temiz saça hacim ve hava katmak için kullanılabilir.

Daha hacimli saçlar için kuru şampuanı gece uyumadan önce uygulayıp kullanabilirsiniz.