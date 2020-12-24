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Saç
MAHMURE ÖZEL

Kuru Saçlara Bakmanıza Yardımcı Olacak 6 Tüyo

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Kuru Saçlara Bakmanıza Yardımcı Olacak 6 Tüyo
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"Sağlıklı ve ışıltılı saçlara sahip olmak hem öz güveni artırır hem de ruh halinizi yükseltir. Fakat saçlarınız kuru, şekil almıyor ve canınızı sıkıyorsa bunu tersine de çevirebilirsiniz. İşte kuru saçlara bakmanıza yardımcı olacak 6 tüyo..."

Yağlı saç, saç ürünlerini aşırı kullandığınızda veya aşırı nem olduğunda ortaya çıkar. Öte yandan, saçınızı şekillendirmek için saç aletlerinin yoğun kullanımı, aşırı güneşe maruz kalma veya sert saç ürünlerinin kullanımı nedeniyle saçınız nemini kaybedebilir. 

Kuru saça sahip olduğunuzda, saçlarınız hasara ve kırılmaya daha yatkın hale geldiği için hemen tedavi etmeniz idealdir. İşte kuru saçınıza nasıl bakabileceğinize dair ipuçları... 

1- Doğru Şampuanı Kullanın

Yenilikler nedeniyle günümüzde seçebileceğiniz, çeşitli saç koşullarına hitap etmeyi vaat eden birçok şampuan çeşidi bulunmaktadır. Kepek önleyici şampuan, saç dökülmesini önleyici şampuan ve tabii ki kuru saçlar için şampuan var.

Şampuanınızı seçerken rutininize nemlendirici bir şampuan uygulamalısınız çünkü bu, saçınızın nemlenmesine yardımcı olur, kuruluğu ortadan kaldırır ve saçınızın sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar. Kuru saçınızı nemlendirmeye yardımcı olan şu temel bileşenleri aramalısınız:

  • Argan Yağı
  • Hindistancevizi yağı
  • Hiyalüronik asit
  • E vitamini

2- Saçınızı Kestirin 

Saçınızın uçları özellikle kuruysa, özellikle de saçınız çok uzun ve köklerden çok uzak olduğunda, onu canlandırmaya çalışmak işe yaramayabilir. 

Saçınızın kalitesine bağlı olarak her altı ila sekiz haftada bir saçlarınızı kestirmeniz idealdir. Saçınızı kesmek, kırık uçları ve kırılgan saçları gidermeye izin verir. Saçınızı kesmek kuru saçları ortadan kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda sağlıklı saç büyümesini destekleyecek. 

3- Saçınızı Her Gün Yıkamaktan Kaçının

Saçınızın her gün daha fazla kuruduğunu fark ederseniz, saçınızı günlük yıkamayı sınırlamanız ve bunun yerine iki günde bir nemlendirici bir şampuanla yıkamayı tercih etmelisiniz.

Çoğu şampuan, saçınızdaki kiri ve teri temizleyerek çalışır. Saçınızı ve saç derinizi temiz tutmaya yardımcı olurken, aynı zamanda saçınızın nemlendirilmesinden sorumlu olan saç sebumunuzu da çıkarabilirler. Bu nedenle saçınızı çok sık yıkamanız saçınızın kurumasına neden olabilir. 

4- Saç Kremi Kullanın

Kuruluğa karşı savaşırken saçları nemlendirmek için saç kremi kullanmak en faydalı yoldur. Saçınız için kullanabileceğiniz üç çeşit saç kremi vardır:

  • Günlük saç kremi
  • Durulanmayan saç kremi
  • Derin bakım kremi

Hangi tip saç kremini kullanacağınızı özgürce seçebilirsiniz. Saçınızı günlük olarak yıkamak istemiyorsanız, duşunuzu bitirdikten sonra saçınıza bir saç kremi kullanabilirsiniz. Aşırı kuru saçlarınız varsa, saçlarınızı en iyi beslenme için yoğun bir şekilde nemlendirmeye yardımcı olan derinlemesine bir bakım kremi tercih etmelisiniz.

5- Saçınızı Kapatın

Güneşe çıkacaksanız, saçınızı güneşin zararlı ışınlarından korumaya yardımcı olmak için her zaman saçınızı şapka veya şemsiye ile korumalısınız. Uzun süre güneşe maruz kalmak saçınızın zarar görmesine neden olabilir.

6- Isıtma Araçlarından Kaçının

Saçınızda fön, şekillendirici, düzleştirici gibi araçları olabildiğince kullanmaktan kaçınmanız en iyisi olacaktır. Saçınızı daha fazla hacim için kıvırmaya alışkınsanız, ısısız bukleler yapmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca, ısısız şekillendiriciler, ısı kullanılarak yapılanlardan daha doğal görünür.

Sağlıklı saç ve güçlü tırnaklar için püf noktalar!Hepimiz sağlıklı parlak saçlara ve güçlü, kırılmayan tırnaklara sahip olmak isteriz. Solgun saçlarınızdan ve kırılan güçsüz tırnaklarınızdan dertliyseniz ilk bakmanız gereken yer beslenme düzeniniz ve bakım rutininiz olmalı. Gelin beraber sağlıklı saç ve tırnaklar için vereceğimiz püf noktalarına bakalım. (Sponsorlu İçerik)
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