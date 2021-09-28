Kuru nane faydaları nelerdir? Kuru nane ne işe yarar, zayırlatır mı?

Nanenin boyu yaklaşık 30- 90 cm ve yaprakları da hafif tüylüdür. Nanelerin bilinmeyen pek çok hastalığa faydası vardır. Kuru nanenin, gözlere, mideye, cilde ve daha pek çok şeye faydası vardır.

Kuru Nane Faydaları Nelerdir?

Nanenin güzel ve ferah kokusu yemeklere ayrı bir aroma katar. Aynı zamanda da yemeklere lezzet katar.

Çok etkili bir balgam söktür ve yeniden oluşmasını önler.

Kuru nane ile nanenin çayı da yapılabilir. Nane çayının pek çok hastalığa iyi geldiği bilinir. Özellikle de nane çayı ile sindirim ve gaz sorunları önlenebilir. Gribal enfeksiyonlar, uykusuzluk ve soğuk algınlığı problemlerini giderir.

Hazımsızlık ve kabızlık gibi mide sorunlarını giderir.

Nane içinde bulunan A vitamini, C vitamini, demir ve manganez gibi mineraller bulunur. Bunlar da hem sağlığa ve cilde faydalıdır.

Damar tıkanıklığı oluşumunu önler.

Kuru nane, mevsimsel alerjilerin hafifletilmesini sağlar.

Genellikle soğuk kış aylarında ateşe ve soğuk algınlığına iyi gelir. Bunun için bol miktarda tüketmek gerekir.

Cildi temizler ve parlaklık kazandırır.

Beyin fonksiyonlarının gelişmesine katkıda bulunur.

Romatizma sorunu olanların ağrılarına iyi gelir.

Göz hastalıklarını iyileştirmede etkilidir.

Tüylenme sorununu ile baş eder. İstenmeyen tüylerden kurtulmayı kolaylaştırır.

Kuru Nane Ne İşe Yarar?

Taze ya da kurutulmuş olarak çeşitli yemeklerde rahatlıkla kullanılan ve yemeklere lezzet katan nane, içerdiği antioksidanlar ve bitkisel bileşikler sayesinde sağlık faydaları ile dikkat çekiyor. Kuru nane, sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olur ve rahatlamanızı sağlar. Baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Nane yağı kullanımı, zona ağrılarını hafifletir. Vücuda enerji verir ve daha zinde hissetmenizi sağlar. Solunum borusunu temizlemeye yardımcı olur. Odaklanmayı kolaylaştırır ve zihni kuvvetlendirir. Nefesi tazeler ve nefesin kötü kokmasını engeller.

Mide bulantısını önemli ölçüde azaltır. Kasları yumuşatır ve ağrılarınızı hafifletir. Aynı zamanda midenin rahatlamasını sağlar. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarının en kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur. Sinirleri gevşetir ve rahatlatır. Adet döneminde tüketildiği zaman adet ağrılarını önemli ölçüde azaltır. Aynı zamanda kuru nane, terleme sorununu azaltır. Sinirlerinizi rahatlatır ve dolaşımı kolaylaştırır. Pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyen kişiler, nane maskesini yüzünüze uygulayabilir.

Nanenin içinde yer alan A ve C vitaminleri, kalsiyum, demir, magnezyum bakımından zengindir. Kuru nane, cinselliğe de fayda sağlar. İçinde bulunan vitaminlerin afrodizyak etkileri bulunur. Nane kan dolaşımını önemli ölçüde hızlandırır ve dolayısıyla cinsel gücü arttırır. Kuru nanenin cilt üzerindeki faydaları arasında ise, cilt yaraları ve uçukları gidermede etkili olması yer alır. Cildi sıkılaştırır ve yaşlandıkça vücutta oluşan kırışıklıkları gidermeye yardımcı olur. Taze nane ise, ciltte bulunan ölü hücrelerin temizlenmesinde ve cildin arındırmasına yardımcı olur.

Kuru Nane Zayıflatır mı?

Kuru nane yemek, iştahsızlığa yol açar. Bu nedenle de sürekli yeme isteğini giderir. Bu sayede de kilo vermenize yardımcı olur. Bu nedenle de diyet yapan kişilerin özellikle kuru naneyi bol miktarda tüketmesi uzmanlar tarafından önerilir. Aynı zamanda kuru naneyi hem yemeklere hem de salata ve etlerin üzerine katarak kullanabilirsiniz. Kuru nane, hazımsızlığı ve sindirim problemlerini de gidermeye yardımcı olduğu için kilo vermeye yardımcı olur.