Kuru Maya Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Kuru Maya Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Kuru maya aktif mayanın bazı işlemler uygulanarak kurutulması ve granül hale getirilmesi ile oluşmaktadır. Maya içinde protein, çeşitli mineraller ve vitaminler barındırdığından oldukça besleyici aynı zamanda probiyotik bir besindir.

Kuru Maya Maskesi Nedir?

Kuru maya maskesi olumlu etkileri nedeniyle en sık merak edilen cilt maskelerindendir. Cilt üzerindeki olumlu etkileri, kolay uygulanması nedeniyle tercih edilmektedir. Basit şekilde hazırlanabilen cilt maskesinin ana maddesi kuru mayadır. Kuru mayayla birkaç malzemenin homojen şekilde karıştırılmasıyla elde edilebilen cilt bakım uygulamasıdır.

Kuru Maya Maskesi Ne İşe Yarar?

Maya içerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle cilt için oldukça faydalıdır. Tüm cilt tiplerinde kullanılabilecek bir maskedir. Kuru maya maskesi hücrelerin yenilenmesi için yardımcı olurken aynı zamanda nemlendirme özelliği de bulunmaktadır.

Kuru Maya Maskesi Nasıl Yapılır? Kuru Maya Maskesi Yapımı

Cilt bakımı yapmanın en kolay yollarından biri de kuru maya maskesi uygulamaktır. Evde basit ve ekonomik şekilde hazırlanabilen kuru maya maskesiyle cildiniz için birçok gereksinimi karşılayabilirsiniz. Maya Maskesi birkaç farklı şekilde hazırlanabilmektedir.

Kuru maya maskesi cilt için oldukça faydalıdır. Sadece kuru mayayı suyla bile ezerek yüzünüze uyguladıktan sonra etkilerini göreceğiniz maskelerden biridir. Düzenli aralıklarla 2 ay boyunca uygulandığında net sonuçlar veren basit, ekonomik ve uygulaması kolay bir cilt maskesidir.

Kuru Maya Maskesinin Faydaları Nelerdir?

Cilt üzerinde inanılmaz etkileri olan kuru maya maskesinin faydaları ise saymakla bitmiyor. Kuru maya maskesi uyguladığınızda;

Cildi nemlendirir.

Pullanmayı ortadan kaldırır.

Doğal bir peeling etkisi yaratır. Ölü deriyi ciltten temizler.

Ciltteki yağın dengelenmesini sağlar.

Siyah nokta ve akne oluşmasını önler.

Cilt lekelerini yok eder. Cilt tonunu eşitler.

Hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Oluşan çizgileri kapatır.

Ciltteki sarkmaların toparlanmasında etkilidir.

Yaşlanma etkilerinin belirmesini önler.

Egzamaya tedavisinde yardımcıdır.

Cilde canlı ve parlak bir görünüm kazandırır.

Maskenin etkilerini görmek için ilk dönem haftada 2 kez uygulanabilir. Daha sonra zamanla haftada 1 kez uygulamak yeterlidir.

Kuru Maya Maskesi İçin Pratik Tarifler

Kuru maya maskesi birçok farklı malzemeyle hazırlanabilmektedir. Sadece su ve kuru maya ile hazırlayabileceğiniz gibi evdeki malzemeleri de kullanarak değişik tarifleri uygulayabilirsiniz. Birkaç basit ekleme yaparak maskenizin içeriğini daha zengin hale getirebilirsiniz. Sizlere örnek olması adına birkaç pratik kuru maya maskesi derledik.

Cilt lekelerine karşı etkili kuru maya maskesi için;

1 tatlı kaşığı kadar kuru maya

1 çay kaşığı kadar karbonat

1 çorba kaşığı su

Su ile birlikte kuru mayayı erittikten sonra karbonatı da ekleyerek masaj yaparak tüm yüze uygulayın. 10 dakika kadar maskenin kurumasını bekledikten sonra durulayabilirsiniz.

Ciltte oluşan yaşlanmak etkileri, sarkmalar, lekeler ve çizgilere karşı kuru maya maskesi için;

1 şeker kaşığı kuru maya

1 şeker kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı kadar zeytinyağı

1 çay kaşığı kadar limon suyu

Kuru maya, yoğurt ve zeytinyağını homojen hale gelene kadar karıştırarak sonrasında limon suyunu ekleyiniz. Karşımı tüm yüzünüze uyguladıktan sonra kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra soğuk suyla durulayabilirsiniz.

Kuru maya maskesi badem yağı, yumurta sarısı, süt gibi ürünlerle de hazırlanarak daha zengin hale getirilebilmektedir. Cilt üzerindeki farklı etkileri, kolay uygulanması ve ekonomik şekilde hazırlanabilmesi nedeniyle herkesin uygulayabileceği etkili bir cilt bakımıdır.