Kuru fırçalama yöntemini uygularken dikkat etmeniz gerekenler

Eksfoliye edici özelliğinin yanı sıra, kuru fırçalama, lenfatik sistemi boşaltmaya ve dolaşıma yardımcı olmaya da fayda sağlar. Bu yöntem kan dolaşımını arttırarak cilt problemlerini, selülit sorununu iyileştirmeye fayda sağlarken aynı zamanda cilt ile daha derin bir bağlantı kurmaya yardımcı olur ve endişeyi hafifletir.

Maksimum fayda için

Kuru fırçalama yönteminin tüm etkilerinden faydalanabilmenin ilk adımı cildiniz için doğru fırçayı bulmaktır. Eğer bu yöntemi uygulamaya yeni başlıyorsanız, çok sert olmayan bir fırça edinin. Uzmanlar at kılı fırçaların bu işlem için çok uygun olduğunu söylüyor.

Ele geçirilen modellerden mi yoksa uzun saplı olanlardan mı kullanacağınız ise tamamen size kalmış. Hangisi ile daha rahat edecekseniz o modeli almalısınız.

Duştan önce uygulayın

Uzmanlar, ölü hücrelerden tamamen kurtulmak için kuru fırçalama yönteminin duş öncesi yapılması gerektiğini söylüyor. İşlem sonrasında da duşa girerek fırçalama sırasında çıkan ölü derilerin cildinizden akıp gitmesini sağlayabilirsiniz.

Yukarı doğru fırçalayın

Kuru fırçalama yaparken fırçayı daime aşağıdan yukarı doğru hareket ettirin. Orta basınçta uygulama yapın. İşlem sırasında canınız acımamalı ancak teması mutlaka hissetmelisiniz.

Ayaklardan başlayıp yukarı doğru hareket ederek, fırçanızı cildiniz boyunca yukarı doğru hareket ettirin. Dolaşım sistemiyle çalıştığınız için daima göğsünüze ve kalbinize doğru fırçalayın. Kollarınızı ve bacaklarınızı bitirdikten sonra, boynunuza ve göğsünüze son derece nazik davranın - bu bölge çok daha hassastır.

Duş aldıktan sonra, seansınızın tüm faydalarından yararlanmak için nemlendirici uygulayın.

Unutmayın, tıpkı herhangi bir kişisel bakım yöntemi gibi, bunu sadece bir kez yapmak büyük bir fark yaratmayacaktır. Farkı ancak düzenli uygulama sonrası görebilirsiniz.