Kuru erik besin değerleri: 100 gr Kuru erik kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..
"Yaz mevsiminde taze taze toplanan erikler kurutularak kışa hazırlanmaktadır. Kış mevsiminde tüketilen erik kuruları, hem sade hem de komposto olarak tüketilmektedir. Peki, kuru eriğin besin değeri nedir? 100 gr miktarda bulunan kuru eriğin kalori miktarı ne kadardır? Kurutulmuş eriğin protein ve karbonhidrat değerleri kaçtır tüm detayları ile derledik."
Erik severek tüketilen bir yaz meyvesidir. Ancak kurutulduğunda da kış mevsiminde rahatlıkla tüketilebilir. Kuru kuruyemiş olarak tüketilmektedir.
Kuru Erik Besin Değerleri
Bir adet kuru kara erik içerisinde yaklaşık olarak 20 kalori bulunmaktadır. Ayrıca bir adet kuru kara erik içerisinde bulunan besin değerleri 0,03 gr yağ, 5,4 gr karbonhidrat ve 0,18 gr protein içermektedir.100 kalori almak istendiğinde bir porsiyonda 40 gr kuru erik tüketilmelidir.
100 gr Kuru Erik Kaç Kalori? Protein ve Karbonhidrat Değerleri
100 gr çekirdeksiz kuru erikte 226 kilo kalori bulunmaktadır. Ayrıca 100 gr kuru erik 2,5 gr protein, 0,6 gr yağ ve 51,4 karbonhidrat içermektedir. Kuru erikte lif bulunmamaktadır.