Kuru Ciltler İçin 4 Yüz Bakım Tarifi

YATIŞTIRIN

2 yemek kaşığı balı 1 yemek kaşığı elma sirkesi veya limon suyu ile karıştırın. Temiz yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın ve sonra buz gibi suyla durulayın. Bu bakımı haftada üç kez yapabilirsiniz. Bu maske cildin pH'ını iyileştirir, nemlendirir ve dengeler. Bal, iyileştiren ve nemlendiren nemlendirici ve doğal bir antibiyotiktir. Elma sirkesi cildin pH'ını dengelemeye yardımcı olur ve hasarlı cildi rahatlatır.

ONARIN

Hindistan cevizi yağı ve bal maskesini uygulayın. 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Antioksidan bakımından zengin olduğu için varsa çiğ bal kullanın. Karışımı 2 ila 3 dakika boyunca dairesel hareketlerle yüzünüze masaj yapın. 20 dakika daha cilt üzerinde beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Nemli ve sağlıklı cildinizin tadını çıkarın.

NEMLENDİRİN

Kuru cildi nemlendirmeye yardımcı olmak için yulaf ezmesi ve rezene önerilir. 1 yemek kaşığı yulaf ezmesini blenderde öğütün ve kenara koyun. Çay yapmak için 1/2 bardak kaynar suya 1 çorba kaşığı rezene tohumu ekleyin. Tohumların 10 dakika demlenmesine izin verin; tohumları süzün ve atın. Oda sıcaklığına soğumasını bekleyin ve ardından 1 yemek kaşığı rezene çayını 1 yemek kaşığı öğütülmüş yulaf ezmesi ve 1 yemek kaşığı bal ile birleştirin. Karışımı temiz yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın, ardından soğuk bir durulayın. Bu maske haftada iki kez yapılabilir.

PARLATIN

2 yemek kaşığı ekşi krema ile 2 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi veya limon suyunu karıştırın. Temizlenmiş yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın ve sonra buz gibi suyla yıkayın. Bu maske haftada iki kez yapılabilir. Bu maske cildi iyileştirir, pul pul döker, parlatır ve nemlendirir. Gözenekleri düzeltir, akne izlerini ortadan kaldırır ve lekelerin çıkmasını önler.