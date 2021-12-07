Kürtaj işlemi eğer istenmeyen veya normal seyrinde gitmeyen gebeliklerin sonlandırılması için yapılıyorsa, bu işleme tıp dilinde 'tıbbi tahliye' denmektedir. Peki kürtaj nedir, nasıl ve ne zaman yapılır? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hilal Karahan kürtaj ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

KÜRTAJ NEDİR?

Kürtajın kelime anlamı “kazımak” demektir. Genel olarak rahim içinin kazınması anlamına gelir. Kürtaj işlemi eğer istenmeyen veya normal seyrinde gitmeyen gebeliklerin sonlandırılması için yapılıyorsa, buna tıbbi tahliye denilir.

KÜRTAJ NE ZAMAN YAPILIR?

Normal bir gebelikte, gebelik kesesi 5. haftada rahme yerleşir. Bu da yaklaşık olarak menstrüasyonun (âdet kanaması) 1 hafta geciktiği zamana tekabül eder. Gebelik kesesi görüldükten sonra, kürtaj (tıbbi tahliye) yapılabilir.

KÜRTAJ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Jinekolojide çeşitli nedenlerle yapılabilir:

Anne karnında ölmüş bir fetüsün tahliyesi

Yoğun adet kanamalarının teşhis ve tedavisi

Postmenopozal dönemde kanama

Postmenopozal dönemde rahim duvarının kalınlaşması

Postmenopozal dönemde rahimde sıvı birikmesi

Rahim içinde kitle şüphesi

KÜRTAJ (TIBBİ TAHLİYE) YASAL MIDIR?

Kürtaj (tıbbi tahliye), birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yasal bir işlemdir. İsteğe bağlı kürtaj işlemi, 1983 yılında çıkartılan kanunla onaylanmıştır.

KAÇINCI HAFTAYA KADAR KÜRTAJ YAPILABİLİR?

10. haftaya kadar yapılabilir. Resmi nikâhı olan kadınlar için çiftlerin karşılıklı rızası ve imzası gereklidir.

Bekâr ve 18 yaş üstü kadınlar, partner rızası gerekmeden, sadece kendi rızası ve imzası ile kürtaj yaptırabilir.

Ancak eğer kız çocuğu 16 yaşını doldurmamış ise gebe kalması durumunda şikâyete bakılmaksızın direkt olarak cinsel istismar davası açılır.

İsteğe bağlı kürtaj (tıbbi tahliye) yaptırma izni de bu kurala bağlanmış durumdadır: 16 yaşını doldurmuş kız çocukları, anne veya baba onayı ile 10 haftayı aşmadıkları takdirde, kürtaj yaptırabilirler. Henüz 16 yaşını doldurmamış gebe kız çocukları ancak mahkeme izni ile kürtaj olabilirler.

Özellikle 16 yaş veya daha küçük kızının hamile olduğunu öğrenen ailelerin, acilen mesai saatlerinde adliyeye, mesai dışı saatlerde polis karakolunda suç duyurusunda bulunarak savcılık kanalı ile jinekolojik muayeneye sevk almaları ve gebelik haftası tayini yapıldıktan sonra 10 haftayı geçmeyen bir gebelik söz konusu ise mahkeme kararı ile kürtaj yaptırma izni almaları gerekir. Tabii ki bu süreçte gebeliğe yol açan cinsel temasın diğer tarafı olan erkek, bir suçlu olarak yargılanacaktır ve onun için ciddi hapis cezası söz konusudur.

HANGİ DURUMLARDA KÜRTAJ (TIBBİ TAHLİYE) YASAL SÜREYİ AŞABİLİR?

Bazı istisnai durumlarda, uzman doktorlardan oluşan bir heyet kararı ve ailenin onay vermesi halinde, kürtaj işlemi 10. haftadan sonra da mümkün olabilmektedir:

Anne hayatını ve sağlığını tehlikeye sokabilecek durumlar

Bebeğin yaşamla bağdaşmayacak anomalileri

Bebeğin kromozomal bozuklukları (Örn. Down sendromu)

Tecavüz bebekleri (Mahkeme onayı gereklidir)

KÜRTAJ NASIL YAPILIR?

Kürtaj (tıbbi tahliye) bir cerrahi işlemdir. Sadece Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan, işinin ehli kişilerce uygun, steril koşullar altında yapılmalıdır.

Hastaya anestezi verildikten sonra vajina ve rahim ağzı özel solüsyonlarla dezenfekte edilir. Ultrason eşliğinde işleme başlanır. Gebeliğin büyüklüğüne ve hastanın doğum yapıp yapmadığına göre seçilen plastik kanüllerle (Carmen kanül) ve plastik bir enjektörle (Carmen enjektör) vakum yapılarak rahim içeriği boşaltılır. Büyük gebeliklerde çok nadir olarak “küret” adı verilen aletlerle rahim içi kontrolü yapılabilir. İşlemin bitmesine yakın, hastaya, damardan ağrı kesici verilir.

KÜRTAJ NE KADAR SÜRER?

Kürtaj (tıbbi tahliye) işlemi 10 ile 20 dakika arasında sürer. Hastanın kendine gelip, klinikten ayrılması için de yaklaşık 30 dakikaya ihtiyacı vardır.