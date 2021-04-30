Kurdele Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kurdele Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Kurdele çiçeği, havadaki formaldehitleri %90 oranında temizlemektedir. Bunlar havadaki gaz yağı, oda spreyleri, sigara dumanı ve bazı kozmetik ürünü malzemelerinde bulunan zararlı kimyasallardır.

Kurdele Çiçeği Nedir?

Kurdele çiçeği, örümcek bitki olarak da bilinen tropik bir bitkidir. Agavaceae ailesine ait olan bu bitkinin ana vatanı Afrika ve Asya'dır. Yaklaşık 220 adet türü bulunmaktadır. Ülkemizde de kolay yetişir. Neredeyse herkesin evinde bir Kurdele çiçeği vardır. Bulunduğu bölgenin şartlarına kolaylıkla adapte olabilmesi ve bakımının kolaylığı nedeni ile tercih edilir. Süs bitkisi olarak en bilinen türleri Chlorophytum comosum ve Chlorophytum capense’dir. Hem ev içerisinde hem de ılıman iklimlerin olduğu bölgelerde dışarıda yetişmektedir. Fakat ev içerisinde tercih edilir. Çünkü havayı temizleme özelliğine sahiptir.

Kurdele Çiçeği Özellikleri Nelerdir?

Chlorophytum comosum türünün yaprakları yeşil ve içe doğru beyaza açılır. Chlorophytum capanse türünün ise yaprakları yeşilden krem rengine doğru gider. Genelde evlerde bu türler mevcuttur. Yaprak türleri genellikle mızrakları andırır. Yapraklarından fideler üretir ve bu fidelerle yeni bitkiler çoğaltılabilir. Sezonu geldiğinde yaprakları beyaz ve narin çiçeklerle bezenir. Başka bitkilerle aynı saksı içerisine dikilebilir. Fakat kendi saksısında olması her zaman daha verimlidir.

Kurdele çiçeği Succulent bitkilerdendir. Köklerinde besin ve su depolamaktadır. Aylarca su almasa dahi hayatta kalmayı başararak ortama uyum sağlar. Tabi ki bitkiyi susuz bırakmak olmaz. Çok sayıda yumrusu olmasına rağmen yumrulu bitkiler türünden sayılmaz. Çünkü bu yumrular su ve besin içindir. Köklerinin bir parçasıdır. En önemli özelliği ise havadaki kimyasalları temizlemesidir.

Kurdele Çiçeği Nasıl Ekilir?

Ekim işlemleri her mevsimde oda sıcaklığında yapılabilir. Bitkinin sürgünlerinden ya da kollarından biri nazikçe koparılarak bir süre suda bekletildikten sonra filizlenir. Filizlenme ve kök salma işlemi tamamlandığında ilk başta küçük daha sonra orta büyüklükte bir saksıya ekilmelidir. Toprak seçimi asla perlitten yana yapılmamalıdır. Bu tip toprak bitkiyi sıkıştırır ve su toplamasını engeller. Kullanılması gereken toprak, humuslu ve lifli topraktır. Bitki büyüdükçe saksı değişimi mutlaka yapılmalıdır.

Kurdele Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Kurdele çiçeği hem estetik duruşu hem de kolay bakımı sayesinde pek çok kişinin evinde baktığı bir bitkidir. Bulunduğu ortama kolayca adapte olmayı başaran bu bitki, susuzluğa uzun süre dayanabilir. Fakat susuz bırakmamak gerekmektedir. Yaz aylarında haftada 2 defa, kış aylarında ise haftada 1 defa sulanmalıdır. Suyun her bölüme ulaştığından emin olmak gerekir. Tabanda su birikintisi olmamasına özen gösterilmelidir. Aksi halde çok sulanmadan dolayı çürüme gösterir ve kahverengine doğru döner.

Yaz aylarında bazı aralıklarla yaprakları yıkanabilir. Bu püskürtülmesinden oldukça hoşlanır. Kurdele çiçeğine herhangi bir zarar verecek parazit ya da hastalık henüz görülmemiştir. Fakat asitli topraklardan hiç hoşlanmaz ve çürüme gösterir. Serin aylarda olabildiğince az suyla temas etmelidir.

Aydınlık alanları sever ama güneş ışığını direkt olarak almak istemez. Özellikle tül perde ardına yerleştirilerek güneş ışığı alması sağlanabilir. Konumlandığı noktada rüzgar, hava akımı ya da esinti olsun istemez. Ayrıca çok sıcağa da maruz kalmamalıdır. Oda sıcaklığı onun için en ideal sıcaklıktır. Senede en az bir kez mineral ve vitamin desteği verilmelidir. Eylül ayından sonra besin verilmesi bırakılmalıdır.

Kurdele Çiçeği Nasıl Çoğalır?

Kurdele çiçeklerinin çoğalması da oldukça basittir. Dip sürgülerden ya da kol kısımlarından yumruları ayırarak bir müddet suda bekletilebilir. Filizlenmeye başladığında ise saksıya ekilmelidir.

Kurdele Çiçeği Anlamı

Kurdele çiçeği anlamını yapraklarından almaktadır. Geniş ve ipekli bir şerit olan kurdele adı tam olarak bu bitkiye yakışmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerde örümcek bitki olarak da adlandırılır. Misafirliğe gidildiğinde ya da özel günlerde hoş bir hediye olacaktır. Girdiği evin havasını temizleyen Kurdele çiçeği yalnızca bir süs bitkisi olarak köşede durmaz.

Kurdele Çiçeği Latincesi

Kurdele çiçeğinin bilimsel olarak Latince adı Chlorophytum’dir.

Kurdele Çiçeği Faydaları

Kurdele çiçeği NASA'nın araştırmalarına konu olmuş bir çiçektir. Havadaki formaldehitlerin temizlenmesini sağlar. Bunlar zararlı kimyasallardır. Formaldehitler, insan hayatının kalitesini düşürür. Alerji, sinüzit ve horlama gibi rahatsızlıkların kaynağıdır. NASA'nın yapmış olduğu araştırmalar neticesinde Kurdele çiçeğinin havayı temizlediği doğrulanmıştır. En önemlisi ise;

l 24 saat içerisindeki ortamdaki tüm karbon monoksiti emerek yok eder,

l Özellikle sigara içilen evlerde bulunması gereken bir bitkidir. Sigara dumanını ve yarattığı kötü kokuyu anında temizler.