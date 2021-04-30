Küpe Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Küpeli Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Çiçekleri renkli küpeye benzediği için adına küpe çiçeği denilen narin ve ince dalları arasında katmerli çiçekleri bulunan süs bitkisi olarak kabul edilmektedir. Çoğunlukla iç mekan süs bitkisi olarak tercih edilmektedir.

Küpe Çiçeği Nedir?

İnce dalları ile sarkmış bir görüntüsü bulunan katmerli çiçekleri ile pembe mor tonlarda olan çiçeğe küpe çiçeği denmektedir. Küpe çiçeği renkleri arasında pembe beyaz, kırmızı beyaz, mor pembe olmaktadır. Küpe çiçeği az güneş gören ve hafif nem bulunan yerlerde daha uzun çiçek açma süresi bulunan bir çiçektir. Süs bitkisi olmasına karşın kendine özgü kokusu bulunmamaktadır. Aşılamak suretiyle çiçek renklerinde değişim yapılabilmektedir.

Küpe Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Küpe çiçeği güneşi direk alan yerlerde daha çok yaprak dökerek çiçeklerini de daha çabuk kaybederler. Küpe çiçeğinin yarı güneş gören ortamlarda bulunması gerekmektedir. Küpe çiçeği bakımında yaz aylarında sulamaya dikkat edilirken kış aylarında fazla su istememektedir. Ev ortamında uzun süre çiçekli kalan küpe çiçeği yapraklarını dökmemesi için sıcaklık iyi ayarlanmalıdır. Toprak özellikle yumuşak olarak tutulmalı sert toprak oluşumu engellenmelidir.

Küpe çiçeği sonbahar aylarında yaprak dökebilen ve budama zamanı sonbahar mevsimi olan bir çiçektir. Saksılarının altında delik olmasına önem verilerek köklerinin çürümesi engellenmelidir.

Küpe çiçeğinin en önemli bakımı ise ısı derecesinin 4 derece altına düşmemesini sağlamaktır.

Küpe çiçeği zaman zaman ek besin verilerek çiçek açma süresi daha da uzatılabilen bir süs bitkisidir.

Küpe Çiçeği Nasıl Ekilir?

Küpe çiçeği ekiminde toprağın yarı geçirgen yumuşak toprak olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Küpe çiçeği dikildikten sonra mümkün olduğu kadar az güneş alan nemli bir yerde muhafaza edilmelidir. Küpe çiçeği ekiminden önce hazırlanan toprağa çok hafif güneşte yanmış gübre eklenerek toprakla karıştırılabilmektedir. Suyu geçirmesi için saksının alt kısmında delik olmasına dikkat ederken saksının dip kısmına küçük taş veya odun parçaları koyarak suyun geçmesi sağlanabilmektedir. Bitki ekimi yapıldıktan hemen sonra hafif şekilde sulanarak gölgede bekletilmelidir.

Küpe Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Küpe çiçeği tohum olarak çoğaltılabildiği gibi en kısa yol olarak çelikten de üretilmektedir. Küpe çiçeğinin dallarının kesilmesiyle suda bekletilen çiçek dalları belli bir süre sonra köklendirilerek dikilmektedir. Küpe çiçeği tohumu ekilerek de çoğaltılabilen bir bitki olmasına karşın tohumla çoğaltma yöntemi zor olmaktadır.

Küpe Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Küpe çiçeği tohumu çiçeklerin içindeki tomurcuklardan oluşmaktadır. Küpe çiçeği ekiminde çiçekten elde edilen tohumlardan verim almak oldukça zordur. Küpe çiçeği tohumdan yetiştirilmesinin zorluğu ise gerekli ısı ve nemin tam olarak sağlanamamasından kaynaklanmaktadır.

Küpe Çiçeği Nasıl Sulanır?

Küpe çiçeği sulamada özellikle toprak nemli olacak kadar su eklemek gerekmektedir. Fazla aşırı sulamak çiçekleri soldurmakta ve kökleri çürütmeye neden olmaktadır. Özellikle kış aylarında az suya ihtiyaç duydukları için az sulama yapılmalıdır. Küpe çiçeği çelik yöntemiyle yetiştirdiğinde ilk zamanlarda aşırı hassas olduğu için sulama ölçüsüne bu dönemde dikkat edilmelidir.

Evde Küpe Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde küpe çiçeği için gerekli şartlar oluşturulduğunda küpe çiçeği yetiştirilebilmektedir. Küpe çiçeğinin yeterli ışık ve ısı sağlandığı zaman gelişimi kolay ve yetiştiriciliği yapılabilen bir süs bitkisidir. Küpe çiçeği ev ortamında yetişebilmektedir. Küpe çiçeği dallarından çoğaltılarak yetiştiriciliği kolaylıkla yapılabilen bir bitkidir.

Küpe Çiçeği Anlamı Nedir?

Küpe çiçeği anlamı süs bitkisi olan çiçeğin çiçeklerinin tıpkı küpeye benzetilmesinden kaynaklanmaktadır. Küpe çiçeği anlamı da bu benzetmeden oluşmaktadır.

Küpe Çiçeği Latince Adı Nedir?

Küpe çiçeği Latince adı fuchsia olarak bilinmektedir.

Küpe Çiçeği Özellikleri Nelerdir?

Küpe çiçeği hassas ve narin yapılı görsel olarak dolgun ve renkli çiçeklere sahip bir süs bitkisidir. Küpe çiçeğinin özellikleri arasında gelişim şartları oluştuğunda uzun süre çiçekli kalabilen özelliktedir. Küpe çiçeği görsel anlamda oldukça güzel olmasının yanında belirgin bir kokuya sahip değildir. Isı ve ışık değişikliklerinden kolay etkilenebilir bir süs bitkisidir. Kökeni Meksika olarak bilinmektedir. Ilıman iklim çiçeği olarak yer almasına karşın kış aylarında evde muhafaza edilebilmektedir.

Küpe çiçeği süs bitkisi olarak varlığını sürdürmektedir. Ortamları canlandıran ve renk katan özelliğiyle insanı neşelendirmektedir. Görsel olarak keyif veren bir güzelliğe sahiptir. Küpe çiçeği yazları dış mekanları kış aylarında ise iç mekanları süslemekte kullanılmaktadır.