Kültür Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Kültür Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Özellikle Uzak Doğu'da yaygın olarak kullanılan ve şifa amaçlı değerlendirilen mantarlar içerisinde kültür mantarı gelmektedir. Kendine has bir aramaya sahip olmasının yanı sıra, bu mantarın yenip yenmeyeceği ve zehirli olup olmadığı konusunda da bilgi alınmaya çalışılmaktadır.



Kültür Mantarı Nedir?



Ökaryotik bir canlı olması ile beraber aynı zamanda Kültür mantarı çevresinde zar bulunan bir türdür. Aynı zamanda klorofil taşımayan ve heterotrof bir mantar olarak da öne çıkıyor. Özellikle şapka kısmı yuvarlak bir görüntüye sahip olması ile beraber, gövde kısmı kısa bir yapıya sahiptir. Bir kere görüldüğü vakit kolayca bulunabilecek mantar çeşitleri içerisinde yer alır.



Kültür Mantarı Nerede Yetişir?



Kültür mantarı daha çok nemli ve sıcak ortamları seven bir mantar türü olarak öne çıkıyor. Bu koşulların sağlandığı birçok farklı bölgede yetişen bir mantar türüdür. Özellikle sık ormanlık alanlarda, orman kenarlarında, otlaklarda ve tarlalarda yetişebilmektedir. Narin bir mantar türü olması ile beraber, olgunluk döneminde hemen toplanması gerekir.



Kültür Mantarı Nerede Bulunur?



Kültür mantarı daha çok ilkbahar ve yaz aylarında, nemli ve sıcak ortamlarda bulunur. Aynı zamanda yüksek alanlarda yetişmesi ile beraber, otlaklarda, ormanlarda ya da tarlalarda bulmak mümkün. Hem grup halinde hem de tek başına yetişebilen ve bulunabilen mantar türleri içerisinde yer alır. Ayrıca özel olarak yetiştirilmesi ile beraber, semt pazarlarından veya marketlerden satın almak mümkün.



Kültür Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Kültür mantarı Çin ve Japonya gibi birçok farklı Uzak Doğu ülkesinde değerlendirilen bir mantar türüdür. Kendine has kokusu, aromatik yapısı ve lezzeti ile mutfaklarda yaygın olarak tüketilir. Yani zehirli olmayan ve yenebilen bir mantar türü olarak öne çıkıyor. Aynı şekilde Türk mutfağında da önemli olan bu amaca göre farklı yemeklerde tüketilen bir mantar türüdür.



Kültür Mantarı Faydaları



Kültür mantarı insan sağlığı açısından sunduğu önemli faydalar ile mutlaka tüketilen ve değerlendirilen mantarlar içerisinde gelir.



- İçeriğinde selenyum olduğu için diş ve kemik sağlığı adına oldukça önemlidir. Aynı zamanda saç ve tırnakları güçlendirir.

- Düşük kaloriye sahip olması ve yüksek posa sebebiyle sağlıklı kilo verme imkanı tanır.

- Barındırdığı vitamini ve antioksidan etkisi ile kanser hücrelerine karşı savaşır.

- Yüksek tansiyon ile kolesterolü düşürür.

- Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir ve pek çok dış zararlıya karşı korur.

- Kansızlığı önleyici bir etkisi bulunur.

- Kalp ve damar sağlığını korur.



Kültür Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Kültür Mantarı Yetiştiriciliği



İlk defa 1960'lı yıllarda yetiştiriciliği başlanan kültür mantarı, özellikle bu dönemde devlet destekli şekilde uygulandı. Genel olarak gübreleme ve zaman karışımı ile beraber yetiştiriciliği yapılan bir mantar olduğunu söylemek mümkün. Sıcak ve nemli bir ortamda özel bir alan hazırlamak suretiyle, profesyonel bir anlayışla yetiştiriciliği yapılır. Eğer evde amatör şekilde yetiştirilmek isteniyor ise, o vakit Kültür mantarı kiti almak ve kullanmak gerekir.



Kültür Mantarı Özellikleri



Kültür mantarı yarım daire şeklinde ve sevimli bir şapkaya sahiptir. Aynı zamanda bütün bölgesi beyaz renk olan küçük mantar çeşitleri içerisinde yer alır. Mutfaklarda lezzetli şekilde farklı yemeklerde kullanılırken, ayrıca insan sağlığı açısından önemli faydalar da sunuyor.