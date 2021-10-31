Kulakta Basınç Neden Olur? Kulakta Basınç Hissi Nasıl Geçer, Kendiliğinden Geçer Mi?

Östaki borusu, esas olarak orta kulağı burnun arka kısmına bağlamaktadır Bahsedilen tüp kulak zarının her iki kısmındaki hava basıncını dengelemektedir. Bu boru, bireylerin çiğnemesi, yutması veya esnemesi ile açılmaktadır. Böylece kulak içerisindeki hava basıncı engellenmiş olmaktadır. Kulaklar iç, dış ve orta bölümler dahil olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Kulaktan yutağa bağlanabilen östaki borusu disfonsiyonu kulak içerisinde ortaya çıkan ses ve basınçları kontrol etmektedir. Bazı durumlar ise östaki borusunun zarar görmesine sebep olmaktadır. Böyle bir durumda kulak basıncı, işitme ve ağrı gibi çeşitli semptomlar görülmektedir.

Kulakta Basınç Neden Olur?

Orta kulak ile yutağı birbirlerine bağlayan östaki borusu üzerinde tıkanıklık varsa bu durum, kulakta basınç artışına sebep olmaktadır. Netice olarak da kulakta tıkanıklık, dolgunluk hissi ve hatta duyma kayıplarına sebep olmaktadır. Kulakta rahatsızlık verici olduğu basınç hissine sebep olan etkenler ise şu biçimdedir:

Kulakta basınç nedenlerinden bir tanesi uçak yolculuğudur. Değişen hava basıncı nedeniyle bireyin duyma ve vücut içerisindeki hava arasındaki dengesizlik ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durum içinde ses frekansında yükselmekte olan artış hava basıncına sebep olmaktadır ve kısa süreli bir işitme kaybına sebep olabilmektedir.

Kafaya gelebilen bir darbe sırasında vücuttaki basınç azalmaya başlamaktadır. Östaki borusu bahsedilen ani basınca hiçbir şekilde karşı koymadığından dolayı kulak içi basınç artmaktadır Özellikle de tüplü dalış sırasında benzer durumlar yaşanmaktadır.

Soğuk havalarda, duş sonrası veya yüzme sırasında gelişebilen dış kulak iltihabı ile birlikte kulak içerisinde enfeksiyonlu ve bakterili hücre sayısı artmaktadır. Bu durumda ise kulak içi tıkanmaktadır ve dışarı atılamadığından dolayı kulak basıncı meydana gelebilmektedir.

Kulak kiri kulak içerisine yerleştiğinde yüksek olan basınca sebep olabilmektedir. Kirin kulak içerisine itilmesi neticesinde şiddetli baş ağrıları ve zaman geçtikçe kulak basıncı riskiyle karşılaşılabilmektedir. Kulaklarda biriken kirin temizlenebilmesi için doktora başvurmak gerekmektedir.

Kulak basıncı kimi zaman da yüksek iltihap, doğumsal problemler, bademcik şişmesi, alerji ve bazı ilaçların mevcut yan etkilerinden dolayı ortaya çıkabilmektedir.

Kulakta uğultu ve basınç ise hipertansiyon, başta meydana gelebilen travmalar ve alerjik sebeplere bağlı şekilde gelişen meniere hastalığı ve kulak kiri sebebiyle meydana gelmektedir.

Kulakta Basınç Belirtileri Nelerdir?

Kulakta basınç hissi neredeyse herkesin hayatında bir defa da olsa yaşadığı bir durumdur. Belirtileri oldukça net olmaktadır ve basınç hissini anlamak kolaydır. Kulaklarda basınç hissedildiğinde aşağıda belirtilen rahatsızlık verici olduğu semptomlar fark edilmektedir:

Kulak içi doluluk

Çınlama hissinin ortaya çıkması

Net duymada problem oluşması

Baş, boyun ve yüz ağrısı

Şeklinde sıralanmaktadır.

Kulaktaki Basınç Hissi Nasıl Geçer?

Kulaklarda meydana gelebilen basınç hissinin ortadan kalkması için bir hayli basit çözüm metotları mevcuttur fakat kulaktaki basınç hissi bütün bu uygulamalara rağmen geçmiyor ise muhakkak doktora başvurmak gerekmektedir. Kulak tıkanıklığının geçmesi için şu işlemler yapılmaktadır:

Basınç hissedilen kulağın üstüne yüzüstü pozisyonda bir saat yatarak kulaktaki basınca neden olan sıvının dışarı akmasını sağlamak mümkündür.

Sakız çiğnemek, kuvvetli bir biçimde yutkunmak veya esneyerek basıncı kontrol atına almaya yardımcı olmaktadır.

Burnun ve ağzın kapatılarak hava giriş çıkısının engellenerek nefes alınması gerekmektedir.