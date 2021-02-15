Kuka Ağacı Nasıl Yetişir? Kuka Ağacı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?  

Kuka ağacı sert kabukları olan bir meyvedir. Dış görünüşü Hindistan cevizine benzerlik göstermektedir. Bu ağacın meyveleri genelde bazı hayvanlar tarafından sıklıkla tüketilmektedir. Günümüzde ise meyvesinin kabukları tespih yapımında sıklıkla kullanılmaktadır.

Kuka Ağacı Nasıl Yetişir?

Kuka ağacı ülkemizde çok fazla yetişen bir ağaç türü değildir. Çoğunlukla da bu ağaç ülkemizde süs amaçlı yetiştirilmektedir. Kuka ağacı yetiştiriciliği oldukça zor ve zahmetlidir. Bu sebeple bahçelerde yetiştirmek pek mümkün olmamaktadır.

Kuka ağacının uzaması yaklaşık 30 yıl sürer. Bu ağaç sıcak bölgeleri daha çok sevmektedir. Bu sebeple tropikal bölgelerde daha çok yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kuka ağacı tropikal ağaçlardan bir tanesidir. Suyu çok fazla sever. Ülkemizde ise bu ağaç türüne Akdeniz ve Ege bölgesinde rastlamak mümkündür.

Kuka ağacının değişik türleri bulunur. Evde bakıma uygun olan daha kısa olanlarının yanında çok uzun boylu olanları da bulunmaktadır.

Kuka Ağacı Nerede Yetişir?

Kuka ağacı sıcak ortamları seven bir ağaç olması sebebi ile sıcak ve tropikal bölgelerde daha fazla yetiştiriciliği yapılmaktadır. Özellikle Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde kuka ağacının çok fazla yetiştiği görülmektedir.

Bu ağacın meyveleri tropikal bölgelerde yaşayan hayvanlar tarafından tüketilmektedir. Son zamanlarda ise bu meyvenin kabuğundan tespih yapılır. Kuka tespihin pek çok faydası bulunur. Özellikle mikropların uzaklaştırılması açısından çok önemlidir. Bunun yanında ellerin çok fazla terlemesinin de önüne geçmektedir.

Kuka Ağacı Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Kuka ağacı ülkemizde çok fazla yetişen bir ağaç türü değildir. Tropikal bölgelerde daha çok yetişmektedir. Sıcağı ve kurak bölgeleri çok sever. Bunun yanında sıklıkla sulanması da gereken bir ağaç türüdür. Ülkemizde özellikle süs amaçlı kullanılmaktadır.

Türkiye'de kuka ağacına Akdeniz ve Ege Bölgesi gibi sıcak iklimlerin yaşandığı yerlerde rastlanır. Özellikle kuka meyvesinin kabukları tespih yapımı için kullanılmaktadır.

Kuka Ağacı En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Kuka ağacı en iyi tropikal iklim görülen yerlerde yetişmektedir. Çünkü bu ağaç türü sıcağı sever ancak bunun yanında da suya çok fazla ihtiyaç duyar. Bakımı çok zor bir ağaç türüdür.