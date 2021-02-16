Kudret Narı Nasıl Yetişir? Kudret Narı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Tropikal bir meyve olan kudret narı halk dilinde papara olarak bilinmektedir. Anavatanı doğu Asya, Amazon havzası, Karayip Adaları gibi yerler olmaktadır. Sağlık açısından birçok rahatsızlığa iyi gelen Kudret narının bilinen en önemli şifası ise kan şekerini düzenleyici bir etkisi bulunması sayesinde diyabet rahatsızlıklarında kullanılmasıdır.



Kudret Narı Nasıl Yetişmektedir?



Kudret narı yetiştirilmesi kolay bir bitki olmasının yanında en önemli özelliklerinden biri de üzüm bağı gibi sarmaşık özellikte bir yapı göstermesidir. Kudret narı kabakgiller familyasına ait bir bitkidir. 15 ile 17 metre uzama imkanına sahiptir. İstenilen sıcaklığa ulaşması sayesinde meyvelerinin olgunluk derecesi de ona göre artmaktadır.



Meyvelerin daha iyi toplanabilmesi için ortamının ona göre yapılması bitkinin hem büyümesine olanak sağlar hem de meyvelerinin olgunlaşmasına yardımcı olmaktadır. Olanakların sağlanabilmesi için meyvenin sarmaşık kafes yardımıyla sardırılarak büyütülmesi gerekmektedir. Kudret narı meyvesi kabakgiller familyasından olduğu için gelişimi de günde en az 6 ile 7 saat güneş görebileceği bir ortamda olabilmektedir.



Türkiye’de Kudret Narı En İyi Nerede Yetişmektedir?



Kudret narı sıcak ve nemli iklim koşullarında yetişebilen bir bitki olmaktadır. Türkiye’de en çok Bursa ve Yalova gibi yerlerde yetişmektedir. Kudret narı iklim tipi olarak Tropikal bölge meyvesi olduğundan denize yakın yerlerde ve uyumlu topraklarda kolaylıkla yetişmektedir.



Kudret Narı En İyi Nerede Yetişmektedir?



Kudret narı sıcaklık ve nem koşullarının en müsait olduğu bölgeler de yetişebilmektedir. Kudret narı üretimi son yıllarda Türkiye’de birçok bölgede yetiştirilmeye çalışılmış bir bitkidir. Şifasını ve özelliklerini duyan pek çok çiftçi bu bitkiyi bahçelerinde bulundurmak istemektedir. Özellikle güney bölgelerde Şanlıurfa da Kudret narının ekiminden başarılı sonuçların alındığı şehirler arasındadır.



Kudret Narı Türkiye’de Nasıl Yetişmektedir?



Kudret narının Türkiye’de yetiştirilmesi iklim koşullarının uyumu dahilinde olmaktadır. Piyasadaki talebe karşılık üretilmek istendiği kadar Kudret narı bitkisi yetiştirilebilmektedir. Özellikle Bursa ve Yalova gibi meyve üretiminin yaygın olduğu yerlerde çeşit olarak bulundurulmaya özen gösterildiği için Kudret narı üretilmektedir.



Kudret narı diğer yerlerde ise kişiye özel merak oluşturmak şeklinde üretilen bir bitkidir. Son yıllarda artan tarımsal imkanlar ve sulama projelerinin gelişimi ile Güneydoğu bölgesinin bir çok yerinde sıcaklık kullanılarak Kudret narı gibi bitkiler tercih edilmektedir.