Küçük Değişiklerle Daha Fazla Kilo Vermenin Yolları

Televizyon keyfini fırsata çevirin



Normalde televizyon izlerken tek yaptığımız şey öylece oturmaktır,. Neden bu keyfi aynı zamanda egzersiz yaparak faydalı hale getirmeyelim ki? TV izlerken koltuğun önüne gelin, yere çömelir pozisyona geçin, kollarınızla koltukta destek alarak kalkın ve oturun. Yansın karın ve bacak kasları!



Meyveler



Diyet yaparken, öncesinde yediğinizden daha fazla meyve tüketmeye çalışın. Bu ekstra beslenme şekli, metabolizmanız ve genel sağlığınız için uzun bir yol kat etmenizi sağlar.





Sebzeler



Benzer bir şekilde hem öğle yemeğinize hem de akşam yemeğinize fazladan bir porsiyon sebze ekleyin. Ayrıca ıspanaklı omleti veya avokadolu tostu kahvaltılarınızda da alternatif olarak düşünebilirsiniz.

Küçük tabaklar



Neredeyse boş bir tabakla yemeğe başlamak, bilinçaltımızın pek hoşuna gitmeyecektir. Bu yüzden daha küçük bir tabak kullanarak tam porsiyonlu bir yemek gibi görünmesini sağlayabilir ve bu zihinsel sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Yürüyüş yapmak



Sadece masanızda veya bir kafede oturmak yerine, öğle yemeği molasında yürüyüşe çıkmaya çalışın. Bu süreçte ne kadar aktif olursanız, sizin için o kadar iyi!





Merdivenler



Asansörün gelmesini beklemek ya da merdivenleri kullanmak? Tercihiniz elbette merdivenler olmalı. Çünkü bu seçim, gün içinde yapmanız gereken egzersizlere katkı sağlamanın mantıklı bir yoludur.



Limon



Gün içinde içtiğiniz her bardak suya biraz limon ekleyin. Çünkü limon, metabolizmanızı hızlandırmak ve fazla kilo almanıza engel olmak için harika bir bileşendir.





Açlığınızı yatıştırın



Gün içinde acıkmanıza izin vermeyin, çünkü bu istek zamanla artarak diyetinizi abur cuburlarla bozmanıza neden olabilir. Bunun yerine gün boyunca öğün aralarında fındık ve meyve gibi sağlıklı atıştırmalıklarla açlığınızı yatıştırabilirsiniz.



Su içmek



Daha fazla su için, aslında bu kadar basit! Ne kadar su tüketirseniz, vücut siteminiz o kadar iyi çalışır ve kilo verme çabanıza hızlı bir şekilde yanıt verir.