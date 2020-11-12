Küçük Değişiklerle Daha Fazla Kilo Vermenin Yolları
"Fazla kilolarınızdan kurtulmaya karar vermek bile sağlığınız için önemli bir adımdır. Başlangıçta bu zorlu yolculuk gözünüzü korkutabilir. Endişelenmek yerine korkularınızın üzerine küçük adımlarla gitmeye ne dersiniz? İşte size kilo vermenizde yardımcı olacak 9 küçük değişiklik…"
Televizyon keyfini fırsata çevirin
Normalde televizyon izlerken tek yaptığımız şey öylece oturmaktır,. Neden bu keyfi aynı zamanda egzersiz yaparak faydalı hale getirmeyelim ki? TV izlerken koltuğun önüne gelin, yere çömelir pozisyona geçin, kollarınızla koltukta destek alarak kalkın ve oturun. Yansın karın ve bacak kasları!
Meyveler
Diyet yaparken, öncesinde yediğinizden daha fazla meyve tüketmeye çalışın. Bu ekstra beslenme şekli, metabolizmanız ve genel sağlığınız için uzun bir yol kat etmenizi sağlar.
Sebzeler
Benzer bir şekilde hem öğle yemeğinize hem de akşam yemeğinize fazladan bir porsiyon sebze ekleyin. Ayrıca ıspanaklı omleti veya avokadolu tostu kahvaltılarınızda da alternatif olarak düşünebilirsiniz.
Küçük tabaklar
Neredeyse boş bir tabakla yemeğe başlamak, bilinçaltımızın pek hoşuna gitmeyecektir. Bu yüzden daha küçük bir tabak kullanarak tam porsiyonlu bir yemek gibi görünmesini sağlayabilir ve bu zihinsel sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.
Yürüyüş yapmak
Sadece masanızda veya bir kafede oturmak yerine, öğle yemeği molasında yürüyüşe çıkmaya çalışın. Bu süreçte ne kadar aktif olursanız, sizin için o kadar iyi!
Merdivenler
Asansörün gelmesini beklemek ya da merdivenleri kullanmak? Tercihiniz elbette merdivenler olmalı. Çünkü bu seçim, gün içinde yapmanız gereken egzersizlere katkı sağlamanın mantıklı bir yoludur.
Limon
Gün içinde içtiğiniz her bardak suya biraz limon ekleyin. Çünkü limon, metabolizmanızı hızlandırmak ve fazla kilo almanıza engel olmak için harika bir bileşendir.
Açlığınızı yatıştırın
Gün içinde acıkmanıza izin vermeyin, çünkü bu istek zamanla artarak diyetinizi abur cuburlarla bozmanıza neden olabilir. Bunun yerine gün boyunca öğün aralarında fındık ve meyve gibi sağlıklı atıştırmalıklarla açlığınızı yatıştırabilirsiniz.
Su içmek
Daha fazla su için, aslında bu kadar basit! Ne kadar su tüketirseniz, vücut siteminiz o kadar iyi çalışır ve kilo verme çabanıza hızlı bir şekilde yanıt verir.