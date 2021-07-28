Krizopras Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Krizopras Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Krizopras Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Krisopraz, kalsedon kuvars grubunun en nadir ve en değerli taşlarından biridir. Bu türün akik, kan taşı, carnelian, jasper ve oniks içerdiğini düşündüğünüzde, bu oldukça büyük bir ayrımdır.

Krizopras Taşı Nedir?

Krisopraz, rengi sarı-yeşilden elma yeşiline kadar değişen yarı saydam bir kalsedon çeşidinin adıdır. Aslında, krisoprazın anlamı iki kelimeden gelir. Chrys Yunanca 'altın veya sarı, prase Yunanca 'pırasa' demektir. Bu altın elma veya altın pırasa yeşili rengine genellikle eser miktarda nikel neden olur. Krisopraz, mücevher silikasından sonra ikinci en değerli kalsedondur. Günümüzde taş genellikle kabaşon yapımında ve boncuk yapımında kullanılmaktadır. Daha tekil parçalar bazen yönlü taşlara kesilir.

Krizopras Taşı Ne İşe Yarar?

Krisopraz, Mayıs ayının doğum taşlarından biridir ve geleneksel olarak girişimi, mutluluğu ve sağduyuyu sembolize eder. Krisopraz taşı, duygusal sağlığı iyileştirebilmesiyle ünlüdür. Empatiyi, bağışlamayı, büyümeyi, kendini sevmeyi ve yaşam için genel bir şehveti teşvik ettiği söylenir.

Krizopras Taşı Nerelerde Bulunur?

Krisopraz taşları, nikelli serpantinitlerin ve diğer ultramafik ofiyolit kayalarının lateritleşmesi veya derin ayrışmasından kaynaklanır. Avustralya'daki yataklarda, manyezitçe zengin demir ve silika kapakların altında oluşan kahverengi götit ve diğer demir oksitlerle nodüller ve damarlar halinde bulunur. Avustralya, Brezilya, Orta Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Afrika'da mevduat bulunan dünya çapında krisopraz taşları bulunabilir. Doğu Asya taşlarına ne kadar benzemesi nedeniyle bazen “Avustralya yeşim taşı” olarak anılır.

Krizopras Taşı Nasıl Anlaşılır?

"Jadine" veya "Avustralya yeşim" takma adlarına sahip olsa da, mücevherin kimyasal formülü ve kristal yapısı yeşim taşından çok farklıdır. Bu iki değerli taşı birbirinden ayırmanın sayısız yolu vardır. Bunlardan biri, krisoprazın 2,59 ile 2,61 arasında ve yeşim taşının çeşide bağlı olarak 2,95 ile 3,43 arasında olduğu özgül ağırlıkları yoluyladır. Ayrıca ayırt edici kırılma indeksleri vardır. Krisopraz 1.530 ile 1.543 arasındadır ve yeşim taşı 1.6'dan fazladır. Birçok yarı değerli taşta olduğu gibi, krisoprazın gerçek mi yoksa üretilmiş mi olduğunu anlamanın en iyi yolu, küçük kusurları ve küçük kalıntıları aramaktır. Eğer yoksa, taş ya taklittir, bir şekilde işlem görür ya da çok değerlidir.

Krizopras Taşı Nasıl Kullanılır?

Krisopraz sadece faydalı ve takması kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda bilezik ve broşlardan küpelere ve kolye uçlarına kadar çok çeşitli mücevher türlerine mükemmel şekilde uyum sağlar. Daha metafiziksel kullanımlar için, krisopraz sakinleştirici, canlandırıcı bir enerji üretmek için giyilir veya görünür bir yere yerleştirilir.

Krizopras Taşı Faydaları Nelerdir?

Çiftlerin ilişkilerinde istikrar bulmalarına, kendilerini adamalarına ve kıskançlık, haset, umutsuzluk ve yanlış anlama gibi duyguları dengelemelerine yardımcı olduğu için vefa taşıdır,

Krisopraz, uzmanlar tarafından büyük kabul gören enerjik bir taş olduğu için iyileştirici özellikleriyle bilinir,

Hastalıkların krisoprazla tedavisi, bir şekilde kaybolan sükuneti geri kazanabilmek için rüyalardan dinlenmek istediğiniz durumlarda tavsiye edilir,

Göz hastalıklarını tedavi etmek için bir alternatif olarak hizmet eder ve bu taşın sürekli kullanımının C vitaminini daha iyi emmemize yardımcı olabileceği düşünülmektedir,

Krisopraz, yatıştırıcı etkileri olan bir taştır. Kendinizi değişmiş hissettiğinizde ve çok yüksek bir tansiyona sahip olduğunuzda, bu mücevher konsantre olmanıza yardımcı olacaktır.

Krizopras Taşı Özellikleri Nelerdir?

Duygusal olarak, kullanıcının duygusal dengesini eşitleyerek ve değişimi kabul etme yeteneğini teşvik ederek kırık kalpleri iyileştirmeye yardımcı olduğuna inanılır. Aynı zamanda, başkalarına karşı artan toleransla ve benlik saygısını nazik bir şekilde artırmayla da ilişkilidir. Krisopraz kalp çakrasına bağlanır ve rengini paylaşır. Aşırı aktif kalp çakrası olan kişilerin aşırı duygusal ve dramatik oldukları söylenirken, kalp çakrası az olanlar acı, soğuk ve düşmanca davranabilir. Bazıları, kalp çakrasında meydana gelen kızgınlık ve tıkanıklık duygularını iyileştirmek için taşı kullanabileceğinizi söylüyor. Krisopraz, nezaket ve sevgiyle bağlantılı çeşitli duygusal kaygılar için bir yardım olarak da bilinir.

Krizopras Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Krizopras taşı kolye, tesbih ve yüzük gibi aksesuarlarda kullanılmaktadır.

Krizopras Taşı Temizliği ve Bakımı

Krizopras taşı bakımı oldukça kolaydır. Su ve biraz sabun yeterli olacaktır. Ayrıca taşı aşırı sıcak ya da soğuk alanlardan uzak tutmanız önemlidir.