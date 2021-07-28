Krizokol Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Krizokol Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Krizokol Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Krizokol taşı, gezegenin canlılığını yaşatarak enerji vermektedir. Ayrıca Krizokol taşının mavi ve yeşil renkleri de bulunur. Krizokol taşının sağlığa yararlı özellikleri bulunmaktadır.

Krizokol Taşı Nedir?

Krizokol taşı motivasyonu arttıran ve canlılık katan bir taş olarak bilinmektedir. Mavi ve yeşil renkleri olan Krizokol taşı kişilerin yaşam gücünü, enerjisini geliştirerek canlılık kazandırmaktır. Sakinleştirici bir etki kazandıran Krizokol taşı gençleştirmektedir. Tortularda bulunan Krizokol taşı hayatın tüm yönlerinde enerji verici olarak kullanılmatadır.

Krizokol Taşı Ne İşe Yarar?

Doğada bulunan Krizokol taşı günlük ev objesi ve aksesuar yapımında kullanılmaktadır. Özellikle takı, yüzük ve tesbih gibi takılarda da krizokol taşı kullanılır. Krizokol taşının kulanıldığı alanlar da çok geniştir. Yaşam gücü enerjisi veren krizokol taşı kişiye taze enerjiler getirmektedir. Krizokol taşının önemli derecede iyileştiren şifa yüklü bir enerjisi bulunmaktadır.

Krizokol Taşı Nerelerde Bulunur?

Son yıllarda krizokol taşı çok fazla ön plana çıkmıştır. Aksesuar ve takı yapımında kullanılan Krizokol taşı genellikle Zaire, Zimbabve, Kongo, Rusya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerden çıkarılmaktadır. Bunun yanı sıra Endonezya, Meksika, Şili, Peru, İsrail ve Amerika'da da krizokol taşı bulunmaktadır.

Krizokol Taşı Nasıl Anlaşılır?

Sağlığa ve manevi yönden pek çok faydası bulunan Krizokol taşı genellikle mavi azurit ve malakit taşlarıyla birlikte tortularda bulunmaktadır. Krizokol taşı çekici yapısı ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca krizokol taşları güzel desenli yapıları ile göze çarparlar. Krizokol taşlarının da bazı kıvrımları bulunmaktadır.

Krizokol Taşı Nasıl Kullanılır?

Krizokol taşı genellikle tesbih ve ev aksesuarı yapımında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kolye, yüzük gibi takı yapımlarında da Krizokol taşı kullanılmaktadır. Bu taş genel olarak vücutta taşındığında kötü enerjiyi alarak manevi bir huzur verir.

Krizokol Taşı Faydaları Nelerdir?

Yumuşak bir yapıya sahip olan Krizokol taşı sakin bir enerjiye sahiptir. O nedenle kişileri hem duygusal hem de fiziksel anlamda rahatlatır. Krizokol taşı beden ve zihni dengelemekte çok faydalıdır. Bunun yanı sıra krizokol taşı ev aksesuarı olarak kullanıldığında da etkileri çok uzun süre devam edecektir.

Krizokol Taşı Özellikleri Nelerdir?

Krizokol taşının birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Mineral sınıfı silikatlar olan krizokol taşının burçları ise ikizler, başak ve boğa olarak bilinir. Krizokol taşının birinci çakrası kalp çakrası olarak bilinmektedir. İkincil çakra ise boğaz çakrası olarak bilinir. Krizokol taşının renkleri ise mavi ve yeşildir. Beş numaralı titreşime sahip olan krizokol taşı mohs değerine göre 2 ile 3.5 arası bir sertliğe sahiptir. Krizokol taşının menşei ise Rusya, Meksika, Namibya, Avustralya ve Bolivya olarak bilinir.

Krizokol Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Krizokol taşı kolye, yüzük ve tesbih olarak kullanılabilir. Bu taş vücutta taşındığı takdirde ruhsal da bir rahatlama sağlayacaktır. Ayrıca krizolkol taşının manevi olarak rahatlatıcı etkileri de bulunur.

Krizokol Taşı Temizliği ve Bakımı

Krizokol taşı kendisi ile temas eden kişilerin duygu ve düşüncelerini özenle saklayabilir. O nedenle krizokol taşının düzenli aralıklar ile temizlenmesi gerekir. Taşın enerjisi azaldığında anlaşılacaktır. Krizokol taşını temizlemek için onu birkaç saat güneş ışığına bırakmak gerekir. Ayrıca krizokol taşının temizlenmesi için toprağa gömülmesi gerekecektir.