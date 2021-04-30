Krizantem Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Krizantem Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Krizantem çiçeği, çok fazla insan açısından rengarenk ve büyük papatya biçiminde bir çiçek olarak tanımlansa da bu çiçeğin sahip olduğu kendine özgü özellikleri bulunur ve özel bir bakıma ihtiyaç duyan bir çiçek türü olarak karşımıza çıkar.

Krizantem Çiçeği Nedir?

Krizantem çiçeğinin bilinen bir başka adı da kasımpatı çiçeği olmaktadır. Krizantem çiçeğinin yaklaşık olarak otuza yakın çeşidi bulunmaktadır. Papatyagiller familyasına ait olan çiçeğin otsu bir yapısı vardır. Senelik bir çiçek türü olan krizantem, ortalama olarak 140 santimetreye kadar boya atabilmektedir. Bu bitkinin çiçek başı bir hali geniş bir yapıya sahiptir. Ayrıca renkleri; pembe, sarı ve beyaz renklerde çiçek açarlar. Bu çiçekler Japonya'da ve pek çok Avrupa ülkelerinde mutluluğu ve sevinci temsil eden bir çiçek olarak nitelendirilir.

Krizantem Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Krizantem çiçeği bakımı çok zahmetsiz olan bir çiçek olarak nitelendirilir. Her çeşit toprağa uyum sağlayabilen bir bitkidir. Bu sebeple hemen hemen her yerde çok kolay bir şekilde yetişebilir. Krizantem çiçeğinin bakımında güneş ışığının önemi oldukça büyüktür. Bu çiçek ayrıca yarı gölge ya da güneş alan bir yerde bulundurulduğunda çok sağlıklı gelişim gösterir.

Krizantem çiçeği belli aralıklarla budama gereksinimi olan bir çiçektir. Bu sebeple kuruyan çiçeklerinin budanmasına ihtiyaç vardır. Krizantem çiçeği aynı zamanda suyu çok seven bir bitkidir. Bundan dolayı düzenli aralıklarla sulanması bitkinin sağlıklı gelişimi için çok önemlidir.

Krizantem Çiçeği Nasıl Ekilir?

Krizantem çiçeği tohumu ilk olarak nemli çimlendirme torfunun üzerine atılır. Tohumların üzerine ise yaklaşık olarak 1 cm kalınlığında elenmiş torf serpiştirilir. Ardından toprağının nemini kaybetmesi gayesiyle tohumların ekildiği saksının üzeri plastik şeffaf bir jelatinle kapatılır ve çimlenme için gerekli olan 18-21 derece arasında sıcaklık sağlanır.

Krizantem Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Krizantem çiçeğinin çoğaltılmasında, kökten ayırma veya tohum ekme yöntemleri uygulanır. Tohum ekimi için kış sonu, bahar başı ideal zamandır.

Krizantem Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Krizantem çiçeği tohumları son derece kolay çimlenebilen bir özellik barındırmaktadır. Bu sebeple tohumdan krizantem çiçeği üretiminin kolaylaştırmaktadır.

Krizantem Çiçeği Nasıl Sulanır?

Krizantem çiçekleri sulanırken, her zaman aynı saatlerde ve aynı miktarda su verilmesi, çiçeğin sağlıklı yetişmesi açısından önem taşır. Sulama yapılırken kullanılan suyun ise oda sıcaklığında olmasına özen gösterilmesi büyük önem barındırır.

Evde Krizantem Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Krizantem çiçeği çok zahmetsiz yetişen bir bakım istediğinden evde krizantem çiçeği yetiştiriciliği yapmak isteyenler açısından çok ideal bir çiçekli bitki olma özelliği taşır.

Krizantem Çiçeği Anlamı

Krizantem çiçeği olarak bilinen bu güzel çiçek türü Yunan dilinde altın çiçek anlamıyla tanımlanmaktadır. Beyaz renkte çiçek açanı ise bolluğu temsil eden bir çiçek olarak ifade edilir. Sarı renkte açan krizantem çiçeği; sevgi ve masumiyeti, pembe renkteki krizantem; şefkat ve sevgiyi, mor renkteki krizantem ise asaleti temsil etmekte olan bir çiçektir.

Krizantem Çiçeği Latincesi

Asteraceae ailesinden olan krizantem çiçeği çok yıllık bir çiçek türü olup halk arasında kasımpatı, güz güzeli, olarak bilinmektedir. Bu çiçeği bilinen Latince ismi ise "chrysanthemum" 'dur.

Krizantem Çiçeği Özellikleri

Sahip olduğu oldukça büyük bir çiçek başına sahip olan krizantem bitkisinin bilinen diğer adı kasımpatı çiçeğidir. Bunun dışında dikkat çeken özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Krizantem çiçeğinin bilinen yaklaşık olarak otuz çeşidi bulunur.

- Papatyagiller ailesinden bir çiçek türüdür.

- Çok senelik bir bitkidir.

- Otsu bir çiçek türüdür.

- Zahmetsiz ve çok güzel olan krizantem çiçeği, sonbahar ayıyla birlikte çiçeklerini açar.

- 140 santimetreye kadar boy atabilen bir çiçek olma özelliğine sahiptir.

- Çiçeğin sahip olduğu başı bir hayli geniş ve büyük bir yapıya sahiptir.

- Krizantem çiçeği dünya üzerindeki çoğu ülkede ölümü temsil eden bir çiçek olup, ülkemizde sevgi ve huzurun temsilcisi olarak görülmekte olan bir çiçek olma niteliğini taşır.

Krizantem Çiçeği Faydaları

Krizantem çiçeği sadece güzel ve gösterişli çiçekleriyle süs bitkisi olarak kullanılan bir bitki değildir. Aynı zamanda sağladığı faydalarıyla şifalı bitkiler arasında yer alır. İşte krizantem çiçeğinin faydaları:

- İdrar söktüren bir özelliğe sahiptir.

- Baş dönmesine olumlu etkileri bulunur.

- Karaciğer ve böbreklerin işlevlerini düzenler.

- Bulanık görme, gözde ortaya çıkan aşırı sulanma gibi göz sorunlarına iyi gelir.

- Terleme yoluyla vücutta bulunan zehirli bileşenleri dışarı atar.

- Çay olarak hazırlanıp tüketildiğinde ve cilde sürüldüğünde cilt rahatsızlıklarına faydalı yönde etkisi vardır.

- Böcek ilaçlarının hammaddesi olarak kullanılan bir bitkidir.