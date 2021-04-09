Krinkıl Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Krinkıl Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Krinkıl kumaş, kendinden kendinden kırışık bir şekilde görünürler. Son yıllarda da çok fazla tercih edilen bu kumaş türü en fazla ev tekstil sektöründe perde üretiminde kullanılmaktadır.

Krinkıl Kumaş Nedir?

Son yıllarda çok sık kullanılan krinkıl kumaş kendinden kırışık olarak biliniyor. Son yıllarda popülerliği de artan krinkıl kumaş özel krinkıl makinesine sokuluyor. Bu makine ise kumaşa kalıcı bir şekilde kırışıklık kazandırıyor. Yapılan bu kırışıklık her yıkamada da kalabiliyor. Buhar yardımı ile krinkıl kumaşa da kırışıklık veriliyor. Özellikle ev tekstili içinde perdelerde de krinkıl kumaş çok fazla tercih ediliyor.

Krinkıl Kumaş Nasıldır?

Tekstil sektöründe birbirinden farklı kumaş çeşitleri bulunmaktadır. Özellikle şık ve hoş bir görüntüsü olan krinkıl kumaşlardan da bluz, etek ve ceket gibi ürünler üretiliyor. Ham maddesi değişebilen krinkıl kumaş günümüzde giyim sektöründe çok sık kullanılmaktadır. Kullanımı oldukça kolay olan krinkıl kumaş ütü gerektirmez.

Krinkıl Kumaş Terletir mi?

Polyester kumaş genel olarak krinkıl kumaşa uygulanır. İnce ve hafif bir kumaş olan krinkıl yüzde 100 polyester ve ya naylon ise ciltte terleme ve yakma yapabilir. Bunun yanı sıra viskon kumaş ile karıştırılan krinkıl kumaş yaz aylarında terletmeden rahat bir şekilde giyilebilir.

Krinkıl Kumaş Özellikleri

Son yıllarda popülerliği oldukça artan krinkıl kumaş özellikle yazın ve kışın rahat bir şekilde giyilebilir. İnce ve hafif bir kumaş krinkıl makinesinden geçirildiğinde krinkıl işleme işlemi uygulanır. Böylece kumaş hafif ve ince kırışıklar kazanır. Kendinden kırışık olan bu kumaş ise ne kadar temizlenir ise temizlensin asla kırışıklığını kaybetmez. Bu nedenle her mevsimde bu kumaş rahat bir şekilde giyilebilir.

Krinkıl Kumaş Kullanım Alanları

Günümüzde krinkıl kumaş çeşitleri çok fazla tercih edilmektedir. Rahat ve ince yapısı ile her mevsim kullanılabilen krinkıl kumaşlar oldukça şık ve zarif bir görünüm yaratırlar. Krinkıl kumaşlar genellikle ev tekstilinde de tercih edilmektedir. Krinkıl kumaşlardan yapılan perde çeşitleri de son derece beğenilen ev tekstil ürünlerinden birisidir.

Krinkıl Kumaş Esnek midir?

Son yıllarda oldukça popüler olan krinkıl kumaşlar en fazla polyester kumaşlara uygulanırlar. Viskon pamuk karışımları ile de kullanılan krinkıl kumaşlar çoğu zaman esnek bir yapıya sahiptir. Esnek ve dyanıklı

Krinkıl Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Günümüzde oldukça fazla kullanıma sahip olan krinkıl kumaş doğal bir kumaştan elde edildiğinde sıcak ısılı yıkamalarda çekme yapabilir. Krinkıl kumaştan üretilen kıyafetlerin ve ev tekstil ürünlerinin mutlaka düşük ısıda yıkanması gerekmektedir. Bu nedenle krinkıl kumaştan üretilen kıyafetler şık ve hassas bir yapıda ise mutlaka kuru temizleme yapılması önerilir. Ayrıca bu kıyafetler elde soğuk su ile yıkanmalıdır.

Krinkıl kumaşlar ütü gerektirmez bu nedenle yıkandıktan sonra asılarak kurutulan krinkıl kumaşlar böylece rahat bir şekilde kullanılır. Krinkıl kumaşlar ütülendiği takdirde doğal kırışıklıklarını kaybederler. Böylece krinkıl kumaşın yapısı da bozulacaktır.

Krinkıl Kumaş Sıcak Tutar mı?

Krinkıl kumaş sentetik ve polyesterden üretildiğinde vücudu oldukça sıcak tutabilir. Özellikle kış aylarında ve soğuk havalarda krinkıl kumaştan yapılan kıyafetler giyilebilir. Bu şekilde giyilen krinkıl kumaşlar kişiyi oldukça sıcak tutacaktır. Bu özelliği ile krinkıl kumaş da çok fazla kullanılmaktadır. Krinkıl kumaşlar perde üretiminde de sıklıkla kullanılır.