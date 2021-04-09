Krep Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Krep Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Krep kumaş oldukça hafif yapıya sahip olan ve genellikle yazlık kıyafetlerin üretiminde tercih edilen tekstil ürünleridir. Hava geçirgenlik oranları yüksek olması ve esnek yapıları sayesinde yazın konforlu bir kullanım sunuyor.

Krep Kumaş Nedir?

Birden fazla kumaş çeşidini bir araya getirerek oluşturulan tekstil ürünlerine krep kumaş adı verilir. Krep kumaşlar yapıları gereği çok yumuşak olup doğal bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte krep kumaşlar konforu seven ve rahatlığından ödün vermeyen kişilerin tercihi olur.

Krep Kumaş Nasıldır?

Krep kumaş denilince akıllara gelen ilk özellik esnek yapıları olmaktadır. Likralı olarak da tabir edilen bu durum gündelik yaşamda rahat kullanıma sahip ürünlerin geliştirilmesinde oldukça büyük rol oynar. Hava geçirgenlik oranlarının yüksek olması yaz aylarında terleme sorununu ortadan kaldırır.

Krep Kumaş Terletir mi?

Sıvı emme konusunda oldukça başarılı olan krep kumaşlar terleme sorununa neredeyse tamamıyla ortadan kaldırır. Ancak üretimi yapılan malzemeye göre değişkenlik göstermekle birlikte bu oran farklılık gösterebilir. Nitekim polyester kullanılarak üretilebildiği gibi krep kumaşlar tamamen doğal materyaller ile üretilebilir.

Krep Kumaş Özellikleri

Krep kumaşların en belirgin özelliği oldukça hafif yeri yapıya sahip olmasıdır. Konforlu kullanım için oldukça büyük bir avantaj sağlayan bu durum yaz aylarında ideal kıyafetler geliştirme konusunda yardımcı olur. Göze çarpan bir diğer özelliği ise hava geçirgenliğinin yüksek olmasıdır. Bu özellik yaz aylarında kıyafet yokmuş hissini oluşturduğu için birçok kişinin severek kullanmasını sağlar. Dökümlü ve salaş bir yapıya sahip olması ise krep kumaşların şık görünmesini sağlar.

Krep Kumaş Kullanım Alanları

Moda alanında oldukça etkili ürünler geliştirme konusunda tasarımcıların sıklıkla başvurduğu kumaş çeşididir. Kullanım alanlarından başında ise yazlık ürünler gelir. Krep kumaşlar tamamen kullanıcı odaklı geliştirilip esneklik ön planda olacak şekilde üretilir. Bu da beraberinde üzerine yapışmayan, salaş görünümlü ve şık ürünlerin tasarlanmasına yardımcı olur. Elbise, pantolon, abiye, gömlek, şort ve etek yapımında sıklıkla tercih edilir.

Krep Kumaş Esnek midir?

Üretim yapılan malzemeye göre değişkenlik göstermekle birlikte krep kumaşlar genellikle esneklikleri ile ön plana çıkar. Halihazırda üretim amacı rahat kıyafetler tasarlama olduğu için neredeyse her zaman esnek bir yapıya sahip olur.

Krep Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Doğal bir kumaş olup hassas yapıya sahip oldukları için krep kumaşları yıkarken oldukça dikkatli olunması gerekir. Bilindiği üzere doğal kumaşlar çamaşır makinelerine pek uygun değildir. Buna ek olarak doğal kumaş sınıfından yer alan krep kumaşlar renk atma konusunda da kötü bir üne sahiptir. Alacağınız ürünü uzun süre kullanmak için mutlaka üreticinin belirlemiş olduğu yıkama kurallarına uymanız tavsiye edilir. Krep kumaşlar genellikle 30 ile 40 derece arasında yıkanır. Kurutma işlemi esnasında güneşten uzak tutmak ve kendi bir alanda kendi başına kurulmasına izin vermek renginin atmasını önleyip çekme sorununu ortadan kaldıracaktır.

Krep Kumaş Sıcak Tutar mı?

Krep kumaşların genel üretim amacı rahat ve konforlu kıyafetler geliştirmektir. Bu nedenle sıcak tutma amacıyla geliştirilmeyip tamamen yazlık kıyafet konseptinde tercih edilir. Ancak bazı durumlarda krep kumaşlar farklı dokuma teknikleri, ekstra karışımlar ve kalınlık uygulanarak ilkbahar koşullarına uygun olarak geliştirilebilir.