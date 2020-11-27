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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Krema Tadını Aratmıyor: Sütlü Kabak Çorbası
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Krema Tadını Aratmıyor: Sütlü Kabak Çorbası

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Krema Tadını Aratmıyor: Sütlü Kabak Çorbası
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"Havalar soğuyunca akla gelen sebzelerden ilki balkabağı oluyor. Kış aylarının turuncu güzeli ile harika bir çorba tarifi veriyoruz."

Sütlü kabak çorbası

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

¾ fincan doğranmış pırasa

2 diş kıyılmış sarımsak

3 su bardağı soyulmuş ve küp küp kesilmiş balkabağı 

3 su bardağı tavuk suyu

⅛ çay kaşığı karabiber

1 su bardağı badem sütü (inek sütü de kullanılabilir)

Üzeri için:

Kavrulmuş çam fıstığı ya da kabak çekirdeği (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Zeytinyağını tencereye alın, pırasa ve sarımsakları ekleyerek soteleyin.

Kabakları ve tavuk suyunu ekleyin, kabaklar yumuşayana kadar pişirin.

Çorba kaynamaya başlayınca ocağı kapatın ve karışımı blenderdan geçirin.

Pürüzsüz bir hal alınca süt, tuz ve karabiberi ekleyin, ocağın altını açın ve yaklaşık 5 dakika daha pişirin.

Çorbanızı isteğe göre kavrulmuş kabak çekirdeği ya da çam fıstığı ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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