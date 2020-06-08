Kraliyet Çiçeği Form Değiştirdi!

Fonfique markasının kurucusu ve kreatif direktörü Ceylan Kolat’ın Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri’nde doğayla iç içe geçirdiği bir gezintisinde aldığı ilhamla çizmeye başladığı zambak ve ortaya çıkan Lily koleksiyonu, yeni pudramsı renkleri ile modaya çiçek açtırıyor.

Doğaüstü güçlerine inanılan ve yapraklarını 12 ay dökmemesiyle eşsiz bir çiçek olan zambak, mitolojiden hanedanlıklara, güç ve asaletin simgesi olarak saltanatını sürdürürken Fonfique ile yeniden resmediliyor. Dünyanın en büyük yatırım yapılan ve uluslarası alanda önemli bir yere sahip Kraliyet Botanik Bahçeleri Kew’daki çiçeklerden ilham alınarak çizilen çiçekler, günümüzde Fonfique ile romantik, naif ve samimi formuna kavuşuyor.

Tüm ürünleri %100 vegan üretilen Fonfique, yaz sezonunda resmettiği zambak deseninde, üç farklı renk seçeneğine sahip. Tanrılardan gelen kutsal sütün toprağa düşmesiyle oluştuğuna inanılan Zambak çiçeği, yaz sezonunda Fonfique ile yepyeni formuna kavuşuyor. Üç farklı renk seçeneği ile clutch, cüzdan, seyahat çantası, bozuk paralık, ajanda vb. ürünler markaseverleri bekliyor. Tüm ürünlerini %100 vegan deriden üreten Fonfique, alt bazından gri renginin barındığı mavinin tonları, zemininde toprak rengini barındıran turuncu toplanları ile patlıcan morundan lilaya uzanan renk alternatifleriyle taze ve romantik bir yazı çağrıştırıyor.