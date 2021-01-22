Kral Arthur Serisi Filmleri - Kral Arthur Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Seri filmler izlemek her zaman çok keyif vermiştir. Çünkü seri şekilde ilerleyen filmler büyük bir heyecan uyandırır ve izlediğimiz filmin devamının gelmesini bekleriz. Özellikle sürpriz şekilde biten filmlerin devamının geleceği bellidir. O yüzden sabırsızlıkla yeni bir filmin çıkmasını bekleriz.



Kral Arthur serisi başarılı bir savaş fimidir. Savaş filmlerinde sıkça rastladığımız aksiyon sahneleri bu filmde bolca vardır. Heyecanlı ve merak uyandıran bir senaryo ile ilerleyen film seyirciyi hiç sıkmadan hikayeyi işliyor. Savaş filmi izlemekten keyif alanlar için ideal bir filmdir. Tarihi ve savaş filmi olarak karşımıza çıkan Kral Arthur serisi başarılı görsel efektleri ile oldukça dikkat çeken bir yapım olmuştur.



Kral Arthur Serisi Filmleri ve İsimleri



Kral Arthur serisinde yer alan Arthur karakteri başarılı bir savaşçı ve korkusuz bir kahramandır. Gerçek hayatta var olup olmadığı birçok tartışmanın konusu olmuştur. Kimi tarihçiye göre böyle bir kral hiç var olmamıştır. Ancak, anlatılanlara göre Britanya halkının bir kurtarıcısı vardır ve bu isimde Kral Arthur'dur. Kral Arthur serisi de efsanenin başlangıcını anlatmaktadır.



Kral Arthur Serisi

Kral Arthur serisi içerisinde 2 film vardır. Bu iki filmde ana karakter Kral Arthur olarak karşımıza çıkmaktadır:

1- Kral Arthur

2- Kral Arthur: Kılıç Efsanesi



1. Kral Arthur



Seride ilk olarak çekilen film Kral Arthur filmdir. Bu filmin ana konusu klasik bir hikayeden esinlenilmiştir. Yani Kral Arthur hakkında anlatılan efsane hikayelerin sinemaya yansımasıdır.





Kral Arthur Konusu



Roma İmparatoru Marcus Aurelius tarafından Britanya'da görevlendirilen Arthur buradan bir an önce ayrılmak ister. Çünkü, Roma'nın barışı ve huzuru içinde yaşamak istiyordur. Britanya'dan ayrılmadan önce ise yapması gereken son bir görev vardır.



Arthur, büyük bir savaşçı ve korkusuz bir liderdir. Britanya halkının ihtiyacı olan kurtarıcı ise Arthur'dan başkası değildir. İşgalci kuvvetleri yenmek ve halkı kurtarmak için harekete geçen Arthur bu yolda yalnız olmayacaktır.



Kral Arthur Vizyon Tarihi

29 Ekim 2004 tarihinde vizyona girmiştir.



Kral Arthur Oyuncuları

Clive Owen

Keira Knightley

Hugh Dancy

Ioan Gruffudd

Ray Winstone

Mads Mikkelsen



Kral Arthur Yönetmeni

Antonie Fuqua





2. Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

Kral Arthur, efsanelere konu olmuş olan ve gerçekte yaşayıp yaşamadığı tartışma konusu olmuş olan bir kraldır. İlk filmde Arthur'un krallık serüveni anlatılmıştır. Serinin devam halkasında ise farklı bir konu ve hikaye anlatılmıştır.



Kral Arthur: Kılıç Efsanesi Konusu

Kral soyundan gelen Arthur, Londra sokaklarında büyümüş birisidir. Kral soyundan geldiğini öğrenmesi ise efsanevi bir kılıcı sağlandığı yerden çıkardıktan sonra olacaktır. Acımasız kötü bir lider, Arthur ve ailesini öldürmek için harekete geçer. Şimdi Arthur kendisini ve sevdiklerini korumak için savaşmak zorundadır.



Kral Arthur: Kılıç Efsanesi Vizyon Tarihi

12 Mayıs 2017 tarihinde vizyona girmiştir.





Kral Arthur: Kılıç Efsanesi Oyuncuları

Charlie Hunnam

Jude Law

Eric Bana

Djimon Hounsou

Aiden Gillen

David Beckham



Kral Arthur: Kılıç Efsanesi Yönetmeni

Guy Ritchie