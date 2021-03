Kral Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kral Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Kral Ağacı, Asya'ya özgü olan Paulowniaceae ailesine ait bir ağaç türüdür. Tüylü yapraklara sahip olan ağaçtır.

Kral Ağacı Nerede Yetişir? Kral Ağacı Hakkında Genel Bilgi

Kuzey Yarımküre'de yaklaşık olarak 24 milyon arazide tarım için bulunan, peyzajlarda, sanayi ormanlarında ve özellikle kereste için yetiştirilmesi sağlanan bir ağaç türüdür. Bu ağaç türünün ortalama ömrü 70 yıl kadardır. Ağaç dikildikten sonra uygun şartlar sağlanırsa 5-7 yıl arasında kesim aşamasına gelir. Kesimi gerçekleştirilen ağacın bir sonraki yıl kesilen yerinden tekrar sürülmekte ve tek bir sürgün bırakıldığında kökü hazır olduğu için daha çok kesim aşamasına gelinmektedir. Bir defa dikim yapıldıktan sonra ayı bitkiden 60 ila 70 yıl kadar verim elde edilmesi mümkündür.

Kral Ağacı karasal iklimin olduğu yerler dışında her yerde yetiştirilen ağaç türüdür. Ortalama +8 sıcaklığında büyümeleri olasıdır. 24 ila 29 derece arasında en iyi gelişme evresi gerçekleşmiş olur. Bu ağaç türü, bol güneş ve ışık içeren yerleri sever. Gölgede kaldığı takdirde ölürler. Yağışı düzenli olan yerlerde 500-2000 mm kadar yağış alan yerlerde sulama ihtiyaç duymayan ağaçtır. Kuvvetli ve rüzgarlı yerlerde ise ağaç dikiminden iki yıl önce kral ağaçlarının arası sık tutulur ve o şekilde dikim yapılır.

Böylece kuvvetli rüzgarların bile olumsuz etkisi pek görülmez. Kral ağacı; kumlu, geçirgen, derin, gevşek yapılara sahip topraklardan hoşlanır. Bu ağaç türü fakir topraklara da dayanıklıdır ancak zengin ve çeşitli topraklarda daha iyi gelişimi sağlanır. Çok yağışın olduğu zamanlarda topraktaki su düzeyi 1.5 metreden fazla olmamalıdır. Bu bitki, kış aylarında dinlenir. Dikildiği toprağın ise pH seviyesi 6 ila 8 arasında olması gerekir.

Kral Ağacı Latince İsmi Nedir Özellikleri Nelerdir?

Kral Ağacı'nın Latince adı Paulownia Tomentosa olarak bilinir.

Kral Ağacı Özellikleri Nelerdir?

Bu ağacın en önemli özelliği kısa sürede uzun boylara erişebilmesidir. 1 senede yaklaşık olarak 7 metreye kadar uzanır. Kokusunun da hoş olması sebebi ile parfüm ve tespih sanayisinde kullanılabilir. Bu ağacın görüntüsünün de çok güzel olduğu bilinir. Çok çeşitli ve farklı çevresel koşullara dayanabilen bir ağaç türüdür. Çok yüksek rakımlara sahip bölgelerde yetişmesi mümkün değildir. Yağış alan, güneşli alan yerleri seven bir ağaçtır. Bu ağacın yaprakları normalden çok daha büyüktür ve çok tüylüdür. Tarım, mobilya, arı besiciliği, kağıt, kereste, verimsiz toprak ıslahatı, peyzaj yapımı gibi pek çok alanda katkısı bulunan bir bitkidir. Bunların yanı sıra erezyonları önlemede, hayvancılıkta da kullanıldığı bilinir.

Kral Ağacı Nerede Yetişir?

Bu ağaç türünün ana vatanı Çin olarak bilinir. Sert iklimlerin (sert karasal gibi) olduğu yerlerde yetişmezler. Sert iklimler hariç her yerde yetiştirilmesi mümkün olan bir ağaç türüdür. ABD, Japonya, Avustralya gibi yerlerde yetiştirilir. Türkiye'de hemen hemen her yerde yetiştirilir. Her alanda faydası bulunan bir ağaç türüdür.

Kral Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Kral Ağacı tüm yıl dikimi sağlanabilen bir ağaç türüdür. Dikimi ilkbaharda yani don olayları görülmesi durduktan sonra başlar ve bu dikim sonbahar aylarının sonuna kadar devam eder. Kral Ağacı, ara tarım için kullanılacaksa mesafeleri 3-4 metre kadar, 10-20 metreye kadar değişiklik gösterebilir. 8-12 yıl sonra kesilmesi planlanan ağaçlar 4 x 6 metre, 5 ila 8 yıl arasında kesilmesi düşünülüyorsa mesafe 4 x 4 metre kadar mesafe ile dikilmelidir. Bu mesafe 2 metreye kadar düşebilir. Kağıt sanayisinde kullanmak amacıyla yetiştirilmesi planlanan ağaçlar hemen hemen her yıl kesileceği için 2 x 2 metre aralıklar ile dikilmelidir.

Kral Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Kral Ağacı, fidan dönemi geldiğinde su sıkıntısı yaşamamalıdır. Bu ağacın türü suyu sever. Eğer su olmazsa solma oluşacak ve su gövdeler tarafından emilecektir. Bunun sonucunda kökte yapı bozuklukları oluşacaktır. Bulunduğu toprağın nem seviyesi düşük ya da olması gerekenden çok olmaması gerekir. Nemli toprak olması gerekir. Fidan dönemi geldiğinde haftada iki kez sulama işlemi yapılmalıdır. Sulaması ise gelişen ağaçlarda karık usulü denilen bir usulle gerçekleştirilir.