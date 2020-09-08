Kozmetik Ürünlerin Ömrünü Uzatmanın 5 Yolu

Hava almasına izin vermeyin



Güzellik ürünlerinin ömrünü uzatmak istiyorsanız unutmamanız gereken ilk şey kapaklarını sıkıca kapatmak, hava ve toz almasına izin vermemek. Hava ile temas eden ürünler çok hızlı bozulur. Eğer kozmetik ürünlerinizin kapağı kırılır, kutusunda bir sorun olursa cam kavanozlardan yardım alabilirsiniz

Isıdan kaçının

Saç ürünleri ve parfüm dahil kozmetik ürünlerinizi ısı ve nemden uzak tutmak, güzellik ürünlerini uzun süre kalıcı kılmanın kesin bir yoludur. Tüm kozmetik ürünlerinizi ısıdan uzak, karanlık ve serin bir ortamda muhafaza ederseniz ömürlerinin de uzadığını göreceksiniz.

Karıştırın!

Fazla ürünleri birbiri ile karıştırmak kulağa çok çılgınca geliyor değil mi? Karıştırmak ne demek hemen açıklayalım. Eğer bronzlaştırıcınız bitmeyecek kadar büyük boyda ise ne kadar iyi saklarsanız saklayın sok kullanma tarihi geçince çöp olacaktır. Çöpe gitmesini istemiyorsanız bronzlaştırıcınızı nemlendiriciniz ile karıştırabilirsiniz. Makyaj öncesi sürdüğünüz bu nemlendirici cildinize doğal bir bronzluk verecektir. Ya da parfüm şişesinin dibinde kalan ve bir türlü sıkılamayan o parfümü vücut kreminizin içine ekleyebilirsiniz.

Buzdolabından yardım alın

Buzdolabının makyaj malzemeleri için iyi bir koruyucu olduğunu söylesek? Dudak kalemlerini, ojeleri, rujları ve parfümleri bir kutunun içinde buzdolabına koyarak muhafaza edebilirsiniz.

Alkol ekleyin

Bu adım kırılan ve dağılan ürünleri eski haline getirmek için en basit ama etkili yöntemdir. Kırılan ürünü toz saf alkol ya da bebek kolonyası ile karıştırın bir kaba alın ve dondurun. İşte ürünü çöpe gitmek kurtardınız bile!