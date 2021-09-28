Koyun yoğurdu faydaları nelerdir? Koyun yoğurdu ne işe yarar, hangi hastalıklara iyi gelir?

Koyun sütü, alışılmış ev yoğurduna çok daha lezzetli bir alternatif şeklinde üretilmektedir. Koyun yoğurdunun içerisinde yer alan probiyotikler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olmaktadır.

Koyun Yoğurdu Neye İyi Gelir?

Koyun yoğurdu, oldukça lezzetli ve aynı zamanda besleyici olan bir yoğurt çeşidini ifade etmektedir. Süt alerjisi veya laktoz intoleransı bulunan bireyler için koyun yoğurdu, doğal bir biçimde homojenize edilmesinden dolayı sindirimi de öbür yoğurtlara göre çok daha kolay olmaktadır. Koyun ve keçi yoğurdundan elde edilmiş olan yoğurtlar, inek sütüne alerjisi bulunan kişiler için yararlı besinler içeren bir alternatiftir. Koyun yoğurdu, kemik erimesi ya da diş çürümesi gibi problemlerin oluşumunu da büyük oranda geciktirmektedir.

Koyun Yoğurdu Ne İşe Yarar?

Peynir ve yoğurt yapımında inek sütünün ardından en çok tercih edilen koyun sütü, genel olarak insan vücuduna sağlamış olduğu yararlar ve farklı lezzeti sebebiyle çok sevilmektedir. İnek sütünün yerine kullanılmakta olan en lezzetli alternatiflerden bir tanesi olan koyun sütü ve bu sütten elde edilen koyun yoğurdu ilk başta probiyotik etkisi ile yararını gösterirken, vücut bağışıklığını da büyük ölçüde güçlendirmektedir. Meyve, yulaf veya yemekler ile lezzetli bir ayak uyduran koyun yoğurdu, doğal ortamında üretilip, en taze hali ile çeşitli yerlerde sunulmaktadır.

İnek sütünden elde edilmiş yoğurt ile neredeyse aynı besin değerlerine sahip olmaktadır. İçeriğinde bulunan kalsiyum ve vitamin düzeyleri benzerlik göstermektedir. 100 gram koyun yoğurdu içerisinde 240 miligram kalsiyum bulunmaktayken inek yoğurdunda ise 180 miligram kalsiyum bulunmaktadır. Bu yüksek kalsiyum düzeyi sayesinde de diş yapısı ve kemikler için çok yararlıdır.

Koyun Yoğurdunun Faydaları Nelerdir?

Koyun yoğurdunun çok sayıda faydası bulunmaktadır. Bu faydalar şu şekilde sıralanmaktadır:

Koyun yoğurdu içermiş olduğu iyot vasıtası ile tiroit bezlerini çalıştırmaktadır.

Kas yapısını güçlendirmektedir.

İnsan vücudunun dengede tutulmasını sağlamaktadır.

Bağırsakları rahatlatmaktadır.

Rahat bir uyku için özellikle yatmadan önce tüketilmesi gerekmektedir.

Çocukların zihinlerini geliştirmektedir.

Cilt için yapılan güzellik maskelerinin vazgeçilmez nitelikteki maddesidir.

Cildin yenilenebilmesi sağlamaktadır ve erken yaşlanmayı önlemektedir.

Diş taşını engellemektedir.

Ağız kokusunu gidermektedir.

Diş eti iltihaplarını engellemektedir.

Yoğurda ekşiliğini vermekte olan asit, yoğurt mayasında bulunan bakterilerin üretmiş olduğu antibiyotik, kişileri hasta eden mikropları öldürmektedir.

İshal olmaktan korumaktadır.

Kabız olmayı engellemektedir.

İçerdiği bileşenler aracılığı ile çocuk felcinden korumaktadır.

Para tifo, tüberküloz ve dizanteri gibi hastalıklarına neden olan mikroplarının çoğalmasını önleyerek mikropları öldürmektedir.

Mide asidini dengelemektedir.

Sinir sistemini uyarıp dinlendirmektedir.

Yemeklerde kullanılacak olan kızartmanın mevcut kanserojen etkilerinden korumaktadır.

Koyun Yoğurdu Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Koyun yoğurdu, B6, kalsiyum ve B12 vitaminleri, magnezyum, riboflavin ve potasyum içermektedir. Koyun yoğurdunun hangi hastalıklara iyi geldiğine bakıldığında; kemik sağlığının desteklenebilmesi, sindirim sistemine yardımcı olması, kalp hastalığına iyi gelmesi ve osteoporoz riskini azaltması sayılabilmektedir. Özellikle ishal problemi olan kişilere koyun yoğurdu tavsiye edilmektedir.

Koyun yoğurdu içeriğinde bulunan yararlı bakteriler aracılığı ile sindirim sisteminde bulunan problemlerin çözülmesine yardımcı olmaktadır. Boyu kısa olan çocukların gelişimlerini hızlandırabilmek amacı ile koyun yoğurdu sık sık verilebilmektedir. Çocukların sevebileceği şekillerde yoğurdun içine meyve koyarak yemeleri çok daha kolay bir hale getirilebilmektedir.