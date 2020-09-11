Koyu Ten Rengine Sahip Olanlar Covid-19’a Daha Yatkınmış!

Dünyada yaklaşık 1 milyar insanda D vitamini eksikliği bulunuyor. Yapılan çalışmalarda, ülkemizde de vitamin D eksikliği oldukça yaygın. D vitamini içeren besin sayısının az olması nedeniyle, bu vitaminin yüzde 10 ila 20 gibi az bir kısmı gıdalarla alınır. Önemli bir kısmı yani yüzde 80 ila 90’ı ise UVB ışınları etkisiyle ciltte sentezlenir ve sentez için cilde direkt güneş ışını teması gereklidir.

Pandemi döneminde D vitamini eksikliği arttı

D vitamini eksikliğinde en büyük faktör güneşe çıkmamaktır. Güneşe çıkmamak, koyu ten rengine sahip olmak, güneş koruyucu kullanmak, kapalı giyim tarzı, besinlerle yetersiz alım, soğuk ülkelerde yaşamak, yaşlılık en sık nedenlerden. Özellikle Covid-19 pandemisi sebebiyle uzunca bir süre evde vakit geçirdiğimiz son günlerde birçok kişinin D vitamini düzeylerinde azalma mevcut.

Aslında şikayetler eksikliğin derecesi ve süresine bağlıdır. Çoğu insanda vitamin yetersizliği olduğu halde bariz bir şikayet olmayabilir. Ancak uzun süren ve ileri derece vitamin eksikliğiniz varsa yaygın kemik ağrısı, sürekli halsizlik yorgunluk, kemik hassasiyeti, kas güçsüzlüğü, yürüme zorluğu, kırıklar ve depresyona yatkınlık gibi şikayetlere yol açmaktadır.

İmmünomodülatör, anti-inflamatuvar, antifibrotik ve antioksidan etkisiyle bilinen D vitamini bugüne kadar çok çeşitli hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Akut solunum yolu enfeksiyonları, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diabetes mellitus, osteoporoz, otoimmun hastalıklar, hashimoto hastalığı, metabolik sendrom, obezite bunlardan bazılarıdır. Bu hastalıkları olan kişilerde D vitamininin koruyucu etkileri araştırılmış, şimdi ise COVID-19 hastalarında D vitamininin rolü araştırılmaktadır.

Koyu ten rengine sahip olanlar covid-19’a daha yatkın

Yakın zamanda 20 Avrupa ülkesine ait verilerle kapsamlı bir araştırma yapıldı. Araştırmada her bir ülkedeki popülasyon genelinde COVID-19 enfeksiyonu geçirenlerde kandaki ortalama D vitamini seviyelerinin düşük olduğu tespit edildi.

D vitamini eksikliği oranlarının genel olarak yüksek olduğu Kuzey Yarımküre ülkelerindeki ölüm oranı da yüksek çıkmıştır. Yine yapılmış bilimsel araştırmalarda, D vitamini eksikliği ile şiddetli COVID-19 arasında bir ilişki bulunduğu bildirilmiştir. Başka bir çalışmada ise koyu renk tene sahip bireylerin D vitamini eksikliğine ve dolayısıyla şiddetli COVID-19 enfeksiyonu geçirmeye yatkın oldukları saptanmıştır.

Alt solunum yolu ve koah riskini azaltıyor

Her yaş grubundan 10 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir analizde, D vitamini takviyesinin alt solunum yolu enfeksiyonları (zatürre, bronşit) riskini anlamlı ölçüde azalttığı bildirilmiştir. Ek olarak D vitamini takviyesi kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenme oranını önemli ölçüde azaltmıştır.

Sonuç olarak, birçok hastalığın gelişiminde rolü olduğu bilinen D vitamini eksikliğinin, COVID-19 hastalarında sonucun belirlenmesinde rol oynayan sayısız faktörden biri olabilir. Bu nedenledir ki, belirli aralıklar ile kanda D vitamini düzeyi ölçtürülmeli, seviyesine göre hekim kontrolünde uygun dozlarda D vitamini takviyesi yapılmalıdır.