Koyu Renk Ruj Nasıl İyi Sürülür?

Ruj öncesi

Koyu renk rujlar dudaktaki pürüzleri daha çok ortaya çıkarır. Eğer koyu renk rujunuzun harika görünmesini istiyorsanız dudaklarınıza düzenli olarak bakım yapmalısınız. Dudaklarınızdaki ölü derilerden kurtulmak için işe bir scrub uygulamak ile başlayın.

Nem

Yüzünüz, elleriniz, vücudunuz gibi dudaklarınızın da neme ihtiyacı var. Bu yüzden scrub'tan sonraki uygulamanız nemlendirmek olmalı. İyi bir lip balm edinin ve ruj sürmeden önce dudaklarınızın güzelce nemlendiğinden emin olun.

Dudak kalemi

Koyu renk rujların ayrılmaz parçası kesinlikle dudak kalemleridir. Rujunuzu sürmeden önce rujunuzla aynı renk ya da birkaç ton koyu bir liner ile dudaklarınızı çevreleyin. Eğer renkli dudak kalemlerinden hoşlanmıyor, makyajınızı ağırlaştırdığını düşünüyorsanız transparan formüllü bir liner kullanabilirsiniz. Kalen uygulaması rujunuzu taşmadan sürmenize yardımcı olacak.

Pürüzsüzleştirin

Kalem ve ruju sürerken istediğiniz pürüzsüzlüğü yakalayamadıysanız endişelenmeyin. Taşan çizgileri yok etmek oldukça kolay. rujunuzu sürmeyi tamamladıktan sonra bir dudak fırçasının ucuna kapatıcı alın ve dudak çevrenizden geçin. Daha sonra kapatıcıyı parmağınız ya da kulak çubuğu yardımıyla dağıtın.

Kalıcılık için pudra

Koyu renk rujlar, nude tonlara oranla daha çabuk çıkabiliyor. Rujunuzun daha kalıcı olmasını sağlamak için bir kat ruj sürün ardından transparan pudra uygulayın ve tekrar ruj sürün. Gün içinde rujunuzu kontrol etmeyi de unutmayın!