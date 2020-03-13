Koyu Kestane Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Kadınların saçlarını boyattığı zamanlarda özellikle kendilerine yakışan, doğal saç renklerini tercih etmeleri nedeni ile koyu kestane saç rengi gibi çeşitli saç renklerinin popülerliği artmış durumdadır. Kadınlar saçlarını boyattığında sanki o saç başkasına aitmiş gibi görünmemesini sağlayan ten rengine uyumlu olan saç renklerinin kullanılması çok önemlidir.

Koyu kestane saç rengi birçok ünlünün de saçlarında kullandıkları saç renklerinden biridir. Koyu kestane saç rengi bazı ten renkleri ile daha iyi uyum sağladığı için her ten rengine uygulanmamalıdır.

Koyu Kestane Saç Rengi Kimlere Yakışır?

Her saç rengi her tene yakışmayabilir. Koyu kestane saç rengi ise daha çok açık tenliler ve buğday tenlilere yakışmaktadır. Esmer Ten rengine sahip kişilerin de kullanabildiği bir renk olan koyu kestane rengi ile birlikte cildin alt tonu da saça uygulanacak rengin kişiye yakışıp yakışmayacağını belirleyen unsurlardan biridir. Sıcak alt tonlu cilde sahip olan kişilerde daha güzel duran bir saç rengidir.

Koyu Kestane Saç Rengi Akar mı?

Saçlarda boyama işlemi yapıldığında, saçların her yıkamasında saç boyası zamanla saçlardan akar. Açık saç renkleri saçlardan daha kolay akarken, koyu saç renkleri daha geç akar. Fakat yine de koyu kestane saç rengi saçlardan yıkama işlemlerinin ardından akar.

Koyu Kestane Saç Rengi Bakımı Nasıl Yapılır?

Koyu kestane saç renginin saç üzerinden hemen akmaması için ve uzun süre saçta korunabilmesi için saç bakımı yapılması gerekmektedir. Koyu kestane renginin saçlarda kalması için ve saçın yıpranmaması için saçlar boyanmış saçlara özel üretilen şampuan ve saç kremi kullanılmalıdır. Saçlar çok sıcak su ile yıkanmamalıdır. Saçlar için ısı kullanarak yapılan şekillendirmeleri çok sık aralıklarla kullanılmamalıdır. Saçlar boya nedeni ile kuruyacağı için düzenli aralıklarla nemlendirilmelidir.